屏東超商挖眼案二審仍判5年 居民憂嫌出獄後成不定時炸彈

屏東縣高樹鄉去年9月下旬發生超商挖眼案，患有思覺失調症楊姓男子不滿潘姓女店員提醒他戴口罩防疫，楊男憤而攻擊潘女，將潘女壓制在地，攻擊雙眼。二審高雄高分院仍維持一審宣判，判楊男處5年徒刑。消息傳回村莊，居民人心惶惶憂出獄後恐成不定時炸彈。

屏東縣高樹鄉新南村長張吉源說，「司法不公，怎麼判這樣」，村民擔心楊男出獄回到村莊，楊男的家人都搬走了，父母親搬去養老院，楊父6月時還在村莊，7月時也搬去養老院，楊男家中都沒有人可以約束楊，憂心楊男5年後回到村莊又會再傷害其他人。

居民說，村民都提心吊膽，很像不定時炸彈，5年後若回來了，大家都挫咧等，希望相關單位介入安置。

事發的超商近期搬新家，新家位置距離舊超商位置約一百公尺，店內準備好防身物品，包括辣椒水、電擊棒，店員說，對客人仍要有禮貌，但重要是要能保護好自己。

潘姓女店員事發後，搬離高樹家，潘母會不定時回高樹老家。屏縣府社會處指出，協助潘女心理諮商，每周一次或兩周一次諮商，上周已完成第30次諮商，後續還會再提供10次諮商。