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遺失婆婆手尾錢與夫吵 少婦攜女跳海致女亡求輕判今駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子去年初因遺失婆婆「手尾錢」500元，與丈夫爭吵後想不開，帶著2歲女兒到苗栗通霄海邊跳海，陳女獲救、女童溺斃，一審認定陳女故意對兒童犯殺人罪，判刑13年，陳女上訴二審求輕判，台中高分院今駁回。

判決指出，陳姓女子（31歲）在去年1月22日晚間，因遺失婆婆手尾錢500元，與丈夫發生激烈爭吵，陳女想不開，帶著2歲10月大的女兒外出，23日上午10時許，陳女帶著女兒往通霄鎮白沙屯海邊走入，二人遭海浪沖刷，跌入海中。

陳女與女童被海浪衝回岸邊，陳女仍有呼吸，但女童已溺水窒息，陳女將女兒抱往堤防附近涼亭，但卻沒有對女兒施以急救或對外求援，導致女兒溺斃身亡，陳女與女兒被海巡人員尋獲時，女童已身亡。

陳女在一審時辯稱，女兒是因不慎被海浪絆倒，陳女拉起女兒時被海浪絆倒而短暫昏厥，又因陳女精神狀況不佳，一時慌張才延誤通報送醫，不過不被法官採信，認為陳女是帶著女兒往海水深處走進，才會導致女童溺水，依成年人故意對兒童犯殺人罪，判刑13年。

陳女上訴二審求輕判，不過合議庭仍在一審認定，認為陳女僅因口角，即剝奪年幼女兒生命，違反兒童權利公約保障兒少生存權的意旨，犯後又未承認犯行，一審量刑沒有違誤，駁回陳女上訴，維持一審原判。

台中市陳姓女子在去年初帶著女兒到苗栗縣跳海，導致女兒身亡，台中高分院駁回陳女上訴，判刑13年。圖／本報資料照
台中市陳姓女子在去年初帶著女兒到苗栗縣跳海，導致女兒身亡，台中高分院駁回陳女上訴，判刑13年。圖／本報資料照

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婆婆 溺水

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