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擅離營區10分鐘買飲料 軍備局中校犯法被起訴

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

一名呂姓中校服役期間，某天在宜蘭縣礁溪鄉的國防部軍備局生產製造中心第202廠光旭營區擔任留守幹部，結果中途跑去附近200公尺處的麻古茶坊買飲料，擅自離開崗位10分鐘，涉犯陸海空軍刑法被檢方提起公訴。

起訴書指出，呂姓男子1996年8月入伍服志願役，2020年4月任職國防部軍備局生製中心第202廠品保室副主任，並於今年2月退伍。

呂男經核定於去年2月20日早上8點至隔天早上8點30分，駐守生製中心第202廠光旭營區，擔任留守幹部暨緊急應變組組長。

檢方表示，呂男負責24小時全時戒備營區整體安全、督導緊急應變組暨保全人員執行警衛任務，且緊急處理營區各種突發，隨時向總值日官回報，屬於衛兵、哨兵以外其他擔任警戒職務的人。

然而，呂男事發早上8點接職擔任當天值日官，晚間6點58分未經核准就離開營區值日官室的勤務所在地，徒步前往附近的麻古茶坊買飲料，直到晚間7點8分才回營。

全案經憲兵指揮部宜蘭憲兵隊移送偵辦，呂男依涉犯陸海空軍刑法第35條衛兵、哨兵或其他擔任警戒、傳令職務之人，不到或擅離勤務所在地者，檢方提起公訴。

國防部軍備局生產製造中心第202廠光旭營區。圖／翻攝自google map
國防部軍備局生產製造中心第202廠光旭營區。圖／翻攝自google map

空軍 幹部

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