擅離營區10分鐘買飲料 軍備局中校犯法被起訴

一名呂姓中校服役期間，某天在宜蘭縣礁溪鄉的國防部軍備局生產製造中心第202廠光旭營區擔任留守幹部，結果中途跑去附近200公尺處的麻古茶坊買飲料，擅自離開崗位10分鐘，涉犯陸海空軍刑法被檢方提起公訴。

起訴書指出，呂姓男子1996年8月入伍服志願役，2020年4月任職國防部軍備局生製中心第202廠品保室副主任，並於今年2月退伍。

呂男經核定於去年2月20日早上8點至隔天早上8點30分，駐守生製中心第202廠光旭營區，擔任留守幹部暨緊急應變組組長。

檢方表示，呂男負責24小時全時戒備營區整體安全、督導緊急應變組暨保全人員執行警衛任務，且緊急處理營區各種突發，隨時向總值日官回報，屬於衛兵、哨兵以外其他擔任警戒職務的人。

然而，呂男事發早上8點接職擔任當天值日官，晚間6點58分未經核准就離開營區值日官室的勤務所在地，徒步前往附近的麻古茶坊買飲料，直到晚間7點8分才回營。