高雄豪宅工地2死3傷意外 「憑經驗未按圖施工」6人起訴

高雄市美術東四路一處豪宅建案，去年3月4日發生工安意外，5名工人遭鋼筋砸中，造成2死3傷，高雄地檢署歷經1年半調查，認為負責監工的郭姓工地主任、包商等6人未監督工人有無按圖施作，因監工不實，被依過失致死罪嫌起訴，至於起造的建商林姓董座，則被認定無責不起訴處分。

這棟豪宅為地上24層、地下5層建物，前年5月開工，是北部建商南下插旗的指標性建案。去年3月4日上午，該處工地施作地梁鋼筋綁紮工程，但疑似鋼筋籠未固定完全，加上其他工項施作時產生震動，固定架承受不住鋼筋籠重量，應聲而倒，由於工地內有多座鋼筋籠，首座倒塌後產生「骨牌效應」，由南往北一路倒塌。

意外發生時，有50多名工人在地下5層樓位置綁紮鋼筋，鋼筋籠倒塌時，陳男在內5名工人逃生不及，受困鋼筋內，其中陳姓、方姓工人救出時無生命跡象，送醫不治，其餘3人分受輕重傷。

案發後，檢方、勞檢展開調查，發現建案的基礎地梁鋼筋結構強度不足，且施作時，並未依規定使用拉索、撐桿支撐，且用於支撐的椅馬鋼筋，也未按施工大樣圖施工，導致鋼筋籠支撐力不足，倒塌釀成整起意外。

該地梁工程是發包給莊男經營的工程行，莊的工程行完成地梁綁紮的施工大樣圖後，需將初稿送給建設公司審查，確認工程的安全與進度，之後莊再將工程轉包給許姓包商，許再將部分工程分給劉姓包商，劉再聘請陳姓工人等到場。

檢方偵辦時，傳喚起造建商林姓董座及在場監工的郭姓工地主人等多人到案。林姓董座辯稱，工人是否按圖施工，他們全權交給現場的郭姓工地主任處理，他們只負責建案的財務規畫、前置作業，意外發生與他無關。

郭姓主任則稱，案發時他在工地內的工務所辦公，並不清楚意外發生狀況；且施工大樣圖僅規範鋼筋號數、支數，支撐用的椅馬怎麼用，仰賴下游包商的專業，現場他也只能尊重工人專業。

但檢方依據莊男工程行提交的施工大樣圖，發現圖有載明支撐的椅馬鋼筋數量與支數，但郭男及承包的莊姓、許姓、劉姓包商等人，卻未注意工人有無按圖施作，在沒做足鋼筋籠支撐的情況下，就讓陳男等5名工人進入工地施工，最終導致2死3傷，認定郭男等6人有過失責任。

檢方考量他們在事件後已跟2名死者家屬達成和解，但3名傷者部分尚未和解，因此依過失致死和過失傷害罪起訴，並請法院量處適當刑度。