維護九合一選舉乾淨 新北檢察長指導林口警查賄重點

為端正九合一選風，維護選舉公平、公正，新北地檢署檢察長毛有增，於今天上午9時30分，率主任檢察官洪三峯、楊景舜親赴林口警分局，指導查賄制暴工作重點，以維護乾淨選舉。

林口警表示，今年地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力工作，將秉持「依法行政」、「行政中立」的嚴正態度，維護選舉治安、打擊黑金暴力，全力查察賄選與防制暴力介入情事，若有任何違反選罷法情事，將嚴密蒐證，依法嚴辦，以達淨化選風、公平選舉的目標。

新北市警局長黃宗仁說，選舉是民主國家表達民意的國家大事，警察一定會全力配合檢方查察賄選，不允許任何不法手段及勢力干擾選舉，全面淨化選舉風氣，維護選舉安全及公正。

主任檢察官洪三峯、楊景舜，針對查察賄選，傳授偵辦技巧及應注意的細節與方向，既可透過資料分析比對。另外「境外資金」、「網路假訊息」、「選舉賭盤」及「幽靈人口」、幫派或團體以政黨名義，假借參與公共議題，從事暴力或擾亂社會秩序，介入影響選舉也須嚴防，希望藉由檢警合作，揪出幕後操控選舉者及金主。