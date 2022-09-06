徐巧芯紅線違停未開罰單 北市警遭控圖利不起訴

台北市議員徐巧芯今年5月因紅線違停，爆發施壓信義分局徐姓員警不開罰單爭議，事後有民眾直接向台北地檢署告發徐員涉嫌圖利徐巧芯。北檢調查後認為，警察工作多元而繁雜，徐員即便有未依法定行政作業流程辦理交通業務的客觀行為，也難以證明有圖利對方的主觀犯意，今處分徐員不起訴。

今年5月19日下午1點28分，北市信義分局三張犁派出所徐姓警員，騎警用機車執行取締違規勤務時，於光復南路415巷內，發現一輛馬自達轎紅線違停在餐庭前，於是上前取締，徐巧芯和她負責開車的丈夫也立刻從餐廳步出。

當下，徐巧芯有向徐姓員警表明身分，並表示就她所知，這種違規應該是先勸導再開單，但如果要開單就開單。後來徐員選擇不開單，網路上卻出現徐巧芯特權施壓員警不開單的文章，引發重大爭議。

事後徐員遭民眾告發，明明見到議員違停卻不開單，涉嫌圖利徐巧芯免繳違反道安條例600至1200元的罰款。徐警則供稱，自己原打算開單取締，但聽完徐巧芯的話後，心中質疑是否有先勸導的規定，而當下的首要之務，是把路上違停障礙排除，如果能勸導就先勸導，但事後發現這樣的情況應該要開單，分局也立刻補開罰單。

檢方查出，依道路交通管理處罰條例規定，紅線違停應直接開罰，但在違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則中又有數十種樣態，賦予員警先勸導不舉發的裁量權。