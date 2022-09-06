聽新聞
test
0:00 / 0:00
三度打110揚言殺人 桃園囂張男子下場判2月
桃園一名吳姓男子不滿超商店員勸戴好口罩，三度打110報案，揚言砸店砍人，行徑囂張，直到檢方起訴才知事態嚴重，經桃園地院審理，最後被依恐嚇公眾罪判刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。
判決指出，吳男（56歲）不聽超商店員勸導，還把氣出在110專線上，要求警方處理店員態度，並在10分鐘內報3次案，宣稱自己要砸店砍人，內容提到「整個店面我直接把他砸爛」、「我就拿刀把他亂刀砍死」、「乾脆我死給他看，他也死給我看就好了」等語，因而被員警逮捕。
吳男起先否認犯行，直到桃園法院準備程序才自白犯行。
法院認為，吳男僅因不滿便利商店店員勸導，就撥打110專線出言恫嚇，行為本不宜寬縱，但考量他犯後坦承，並審酌犯罪動機及危害情節，因此量處其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言