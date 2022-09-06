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三度打110揚言殺人 桃園囂張男子下場判2月

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名吳姓男子不滿超商店員勸戴好口罩，三度打110報案，揚言砸店砍人，行徑囂張，直到檢方起訴才知事態嚴重，經桃園地院審理，最後被依恐嚇公眾罪判刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決指出，吳男（56歲）不聽超商店員勸導，還把氣出在110專線上，要求警方處理店員態度，並在10分鐘內報3次案，宣稱自己要砸店砍人，內容提到「整個店面我直接把他砸爛」、「我就拿刀把他亂刀砍死」、「乾脆我死給他看，他也死給我看就好了」等語，因而被員警逮捕。

吳男起先否認犯行，直到桃園法院準備程序才自白犯行。

法院認為，吳男僅因不滿便利商店店員勸導，就撥打110專線出言恫嚇，行為本不宜寬縱，但考量他犯後坦承，並審酌犯罪動機及危害情節，因此量處其刑。

吳姓男子不滿超商店員勸戴好口罩，三度打110報案，揚言砸店砍人，直到法庭才認錯。示意圖／Ingimage
吳姓男子不滿超商店員勸戴好口罩，三度打110報案，揚言砸店砍人，直到法庭才認錯。示意圖／Ingimage

桃園 超商

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