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著作權蟑螂？涉包攬訴訟賺千萬 「超馬好手」林義傑違反律師法起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

超馬好手林義傑涉嫌經營「真相智財顧問」公司，向影視公司包攬侵害智慧財產權案件，並向盜版民眾提告，再由和解金中抽成牟利。台北地檢署查出，林義傑與配合的律師、會計師共6人，涉嫌1年間興訟近千件，獲利近百萬元，今依違反律師法包攬訴訟等罪起訴；另有3名律師、會計師獲緩起訴。

林義傑 （已改名林瀚駩）是國內國際超級馬拉松好手，2005年曾獲「埃及撒哈拉超級馬拉松賽」第2名；2006年徒步橫越撒哈拉沙漠，獲得「四大極地超級馬拉松巡迴賽」總冠軍，被譽為「台灣之光」。

檢方查出，林義傑2021年7月16日登記成立真相智財顧問，今年初剛把公司負責人改為許仁泰，6月即因著作權蟑螂案遭檢方偵辦，但他當時否認犯罪，表示自己沒有犯罪，也沒有做違法的事。

檢方調查，林、許兩人經營真相公司，並取得威視電影、甲上影視等影視公司授權後，不以播放影片營利，卻將下載點放到大陸網站供網友下載盜版，再搜尋下載及上傳盜版影片IP，蒐證完畢後由數名律師至各地檢署提告，最後與下載者談和解收取和解金，返頭與影視公司拆帳獲利。

經查，抓盜版提告逼和解幾乎就是真相智財唯一業務和獲利來源，公司僅成立不到1年就提告近千件，案件遍布全台。由於林義傑等人不具律師執照，卻主動向影視公司包攬代抓盜版案件，得手後再與影視公司、律師、會計師朋分和解金，因此遭檢方認定涉嫌違反律師法。

超馬好手林義傑涉嫌當著作權蟑螂包攬訴訟賺千萬，遭北檢依違反律師法起訴。圖／聯合報系資料照片
超馬好手林義傑涉嫌當著作權蟑螂包攬訴訟賺千萬，遭北檢依違反律師法起訴。圖／聯合報系資料照片

律師 馬拉松 極地

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