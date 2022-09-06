獸父狼爪性侵還拿手機拍 女兒「不願原諒爸爸」他判4年

雲林縣羅姓男子前年在汽車修理廠辦公室，朝13歲女兒伸狼爪撫摸下體，又趁女兒睡覺時指侵，並拿手機拍女兒下體，過程中女兒假裝熟睡，事後向老師及阿姨求助，最高法院依乘機性交、強制猥褻罪判刑4年定讞。

羅2020年3月1日晚間，在住家旁汽修廠辦公室內，坐在未滿14歲女兒身後，徒手伸入內褲撫摸下體，猥褻得逞；隔年4月28日凌晨2時許，羅認為女兒已經熟睡，拉開內褲以手指性侵得逞，並拿手機拍女兒私處。

女兒過程中假裝熟睡，同日上午告知導師和阿姨，報警處理；羅坦承犯行，供詞與女兒作證時的說法一致，一審羅被判4年徒刑。

羅自稱是家中經濟支柱，需要扶養妻子和4名子女，請求法院減刑，但二審認為羅犯罪動機是為滿足自己性慾，加害對象又是自己親生女兒，不僅乘機性交，持手機拍攝，嚴重影響女兒身心發展及健康。