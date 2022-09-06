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不滿街友騷擾 苗栗思覺失調女持刀殺人 二審仍判12年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣黃姓女子患有思覺失調症，去年8月間因不滿徐姓街友多次騷擾、竊盜水果刀，黃女涉嫌趁徐在土地公廟睡覺時，持刀行凶，徐心肺受創，傷重身亡。一審認定黃女犯行時，辨識違法能力降低，判刑12年，另入相當處所，監護2年，二審今宣判，駁回上訴。

判決指出，苗栗縣黃姓女子（38歲）患有思覺失調症多年，但已有4、5年未就醫治療。黃女因不滿徐姓街友多次騷擾、竊盜水果刀，涉嫌在去年8月11日晚間8時許，先前往苗栗市國華路賣場買到一把水果刀，接著在隔天凌晨2時許，騎機車前往苗栗市明仁國中旁的土地公廟找徐，但沒找到人。

黃女在同日凌晨4時許，再騎車前往該土地公廟找人，發現徐躺在一張沙發上睡覺，黃女隨即持水果刀，刺向徐男的左胸，徐哀號大叫，黃女即騎車離開現場，接著到苗栗市文發路上的聖帝廟清洗凶刀。

同日凌晨近5時許，黃女再騎車前往作案現場，查看徐男是否死亡，隨即離開，同日上午8時許，有民眾發現徐男陳屍現場後報警，警方到場時，徐已身亡，且發現徐男左胸有被利器刺中，造成心臟、左肺受創身亡，警方循線查緝黃女到案。

一審時，黃女承認犯行，不過法官審酌，黃女患有精神疾病，經為恭紀念醫院精神醫療中心評估後，認定黃女在案發時，辨識行為違法的能力顯著降低，依法減刑，依殺人罪判刑12年，另入適當醫療處所監護2年，全案上訴台中高分院後，駁回檢方上訴，維持一審原判。

苗栗縣黃姓女子涉嫌在去年8月間持刀殺死徐姓街友，台中高分院今宣判，駁回上訴，維持一審原判。記者陳宏睿／攝影
苗栗縣黃姓女子涉嫌在去年8月間持刀殺死徐姓街友，台中高分院今宣判，駁回上訴，維持一審原判。記者陳宏睿／攝影

土地公 竊盜 苗栗縣

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