到直播網站嗆直播主「飛比」被睡過 男被判拘40日

葉姓男子在「愛情公寓」直播網站對另名直播主「飛比」方若潔嗆聲，指方女是「狗男女」、「洩慾工具」，方女截圖提告，葉被控誹謗；台北地院審理，依散布文字誹謗罪判葉拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

檢察官指控，葉姓男子與年籍不詳、自稱「何漢祥」的成年男子，在「愛情公寓」直播網站上指摘、傳述毀損暱稱「飛比」直播主方若潔名譽的訊息。

檢方說，葉2020年3月8日到20日，在「林芷毓」的直播網站稱「飛比，不要以為被黃消睡過」、「兩個狗男女」、「罵妳破麻仔」、「被煌逍當發洩工具」、「妳是被騎她多次」，還嗆方女不雅髒話，犯加重誹謗罪，葉偵查中認罪。