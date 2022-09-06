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到直播網站嗆直播主「飛比」被睡過 男被判拘40日
葉姓男子在「愛情公寓」直播網站對另名直播主「飛比」方若潔嗆聲，指方女是「狗男女」、「洩慾工具」，方女截圖提告，葉被控誹謗；台北地院審理，依散布文字誹謗罪判葉拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。
檢察官指控，葉姓男子與年籍不詳、自稱「何漢祥」的成年男子，在「愛情公寓」直播網站上指摘、傳述毀損暱稱「飛比」直播主方若潔名譽的訊息。
檢方說，葉2020年3月8日到20日，在「林芷毓」的直播網站稱「飛比，不要以為被黃消睡過」、「兩個狗男女」、「罵妳破麻仔」、「被煌逍當發洩工具」、「妳是被騎她多次」，還嗆方女不雅髒話，犯加重誹謗罪，葉偵查中認罪。
判決指出，審酌葉姓男子犯後態度、犯罪動機、手段、生活狀況、智識程度、所生危害、角色分工、前科素行等一切情狀，依法量處葉拘役40日，得易科罰金4萬元。
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