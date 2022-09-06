不滿獄友借5根香菸、2包泡麵未還 男怒告侵占反挨誣告

宜蘭監獄王姓受刑人不滿獄友借5根香菸、2包泡麵未還而提告侵占，檢方不起訴。結果對方反告誣告，王稱所說都事實，直言不能調不到監視器畫面就判他誣告；宜蘭地方法院指出，獄方當時的舍房影像自動覆蓋，加上轉房紀錄2人不同房，認定王誣告，處2個月有期徒刑，可上訴。

事發於去年4月30日、5月1日，王男與李男、朱男都在宜蘭監獄服刑。判決指出，王明知李當時沒在義一舍8號舍房向他借5根香菸、2包泡麵，說5月3日歸還卻沒有，同年7月9日提吿李涉侵占罪嫌，檢方10月14日偵結不起訴。

李男提告誣告，王男矢口否認且辯沒誣告，所說都是事實，認為監視器畫面調不到就判其誣告，直呼對他不公平，更指出舍房的轉房紀錄錯誤。

然而，該舍房監視畫面因循環錄影系統自動覆蓋，所以無法確認李男當時到底有無如王男所言。此外，轉房紀錄的那2天，王是在義一舍9號房，李則在義一舍8號房。

王男說，他這2天都在9號房，東西也都放在房內。不過說詞顛三倒四，一下指李男侵占其物品，又說忘記李男拿菸的詳細時間，因為常常調房，房間號碼、日期可能有記錯，但又講自己不會記錯。

法官認為，王男對指稱李男侵占的日期、舍房等重要情節，說詞反覆，不只矛盾更與轉房紀錄不符。李證稱沒向王借過香菸、泡麵，只同房過1、2天，但不記得確切日期。獄友朱男也指證，有和2人同房，但沒目擊也不知李有跟王借過。