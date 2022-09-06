竊盜慣犯凌晨到宮廟偷走25元零錢 須付出600倍代價

高雄鄭姓男子家境小康，有竊盜前科，去年凌晨騎單車到高雄某間「福德祠」燒香拜拜後，徒手竊取宮廟招財箱、聚寶盆內共25元零錢；事後廟方人員發現報警，黃男落網後，將贓款發還，經地院審理，將他依竊盜罪，處拘役15天，得易科罰金1萬5千元。

判決指出，鄭男去年6月11日凌晨2時12分許，騎腳踏車，前往高雄某間「福德祠」燒香拜拜後，眼看四下無人，徒手竊取置於宮廟內招財箱、聚寶盆內的2枚10元硬幣、5枚1元硬幣，共計25元，得手後騎車逃逸。

事後，廟方管理員發現遭竊，報警處理，經警調閱監視影像，發現鄭男犯行，雖鄭和主動交付並發還竊得的25元，但竊盜屬非屬告訴乃論，仍將他依法函送。警詢、偵訊鄭男皆坦承犯行，由檢方偵結起訴，聲請以簡易判決處刑。