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人夫上包養網站約女嘿咻 他隱瞞這件事讓老婆提告輸了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名人夫因工作壓力大，加上新鮮感作祟，二度帶在包養網站認識的女子開房間嘿咻，妻子事後看到手機訊息，怒告女子求償100萬元，台北地方法院認定女子不知道人夫已婚，判女子免賠，可上訴。

妻子主張，丈夫去年在「aSugarDating」網站認識小三，兩人一個月內二度到汽車旅館、公寓酒店開房間，並發生性行為，認為小三侵害她的配偶權，求償100萬元精神慰撫金。

女子則反駁雙方是經營電商而認識，男方隱藏已婚身分追求，也從未告知有老婆，而她在認識人夫之前就已經離婚，沒有侵害配偶權的問題，請求法院駁回訴訟。

人夫作證指出，他和女子是在包養網站上認識，一開始是朋友關係，是他要求發生性關係的，當時是因為工作壓力大，加上抱有僥倖、新鮮感的心態，才會報名加入網站、主動要求和女子見面。

人夫稱沒有主動提及已婚身分，和女子發生兩次性關係後，他才主動說自己已婚，女子當下很震驚、錯愕，之後也沒有發生第三次性行為；妻子發現對話紀錄後，他也坦承外遇。

法院認為根據人夫的證詞，可知女子和人夫發生性行為時，不知道對方已婚，且人夫表明已婚身分後，女子也沒有再和人夫發生性關係，判女子免賠。

示意圖／ingimage
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人夫 性行為 包養

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