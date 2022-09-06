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屏東超商挖眼案震驚社會 施暴男二審仍僅判5年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東高樹挖眼案發生後震驚社會，涉案的楊姓男子患有思覺失調症，屏東地檢署偵辦後依殺人未遂、重傷害罪起訴，一審屏東地院依楊男涉重傷害等2罪，判5年有期徒刑。檢方不服，認為量刑太輕上訴，今高雄高分院二審宣判，維持原判決。

去年9月26日，50歲楊男到高樹鄉新南村一家超商購物，楊在店門口抽菸時，不滿潘姓超商女店員提醒戴口罩防疫，竟暴怒痛毆被害人，以手臂勒頸，再以手指猛力摳挖其雙眼，致其鼻梁斷裂、左眼窩骨折及結膜受傷。

當時警方到場時，楊男還繼續對潘女施暴，眾人合力才將楊男制伏，楊的暴行發生在純樸小村落，防疫期間引發社會恐慌。警方調查時還另外發現楊早在去年6月30日，就曾在高樹一家早餐店持菜刀攻擊一名72歲婦人，造成婦人左側頸部、腹部被砍傷，所幸店家攔阻才保住性命。

楊男因有思覺失調症，砍傷婦人被捕後，命強制住院治療1個多月，評估狀況回穩返家，未料又在9月犯下挖眼案。犯後再被依精神衛生法戒護就醫，去年11月4日出院因檢察官聲押獲准才未再返回社區。屏東地檢署偵辦後依殺人及重傷未遂罪提起公訴，今年3月移審裁定續押至今。

今年6月屏東地院一審宣判，合議庭認為楊因患有思覺失調症，辨識行為違法或辨識行為能力，有輕微降低情形；6月砍殺婦人時，是以揮砍、劃傷方式攻擊，並不是持菜刀朝婦人頸、心、肺、腹部等特定致命部位猛力穿刺或劈砍攻擊，僅依傷害罪處1年2月，重傷未遂罪處4年徒刑，合併應執行有期徒刑5 年。

檢方不服上訴，今高雄高分院二審宣判，合議庭採認一審見解，維持原審5年判決。

楊男挖眼又砍人，但一審僅依傷害、重傷害未遂罪判5年徒刑，今高雄高分院宣判，維持原判決。記者張議晨／翻攝
楊男挖眼又砍人，但一審僅依傷害、重傷害未遂罪判5年徒刑，今高雄高分院宣判，維持原判決。記者張議晨／翻攝
楊男挖眼又砍人，一審被判5年徒刑，檢方不服上訴後，今高雄高分院宣判，維持原判決。圖／讀者提供
楊男挖眼又砍人，一審被判5年徒刑，檢方不服上訴後，今高雄高分院宣判，維持原判決。圖／讀者提供

屏東 思覺失調症 傷害罪

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