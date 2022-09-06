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床鋪插刀逼女友性交 逞完慾撂「不想讓妳留世間害人」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園一對情侶失和，男子踹開女友租屋處的門、進門甩巴掌，還從床頭櫃拿出水果刀插床上恫嚇，要求女友替他口交。女友不敢不從，男子變本加厲性侵，還扯下瓦斯爐補充罐的安全開關，拿著打火機說「不想讓妳留在這個世間害人」。一審依加重強制性交、恐嚇罪判男子7年9月徒刑與4月得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回他上訴。

男子擔任技工，已離婚，有兩名未成年子女。2020年6月19日上午，男子和女友在桃園市大園區的租屋處爭吵，他掌摑、踢踹女友，還拿湯鍋砸她臉。

男子又拿出一把水果刀，威脅女友替他口交、讓他性交，最後扯下卡式爐補充罐安全開關，拿著打火機恫嚇「我不想讓妳留在這個世間害人」。

高院審理時，男子雖坦承妨害性自主、恐嚇，但辯稱性侵時沒有拿刀，刀具本來就在房間裡，是性侵後他問女友「要不要跟我一起回南部？」女方不願意，兩人才起衝突。男子主張這並不構成「加重」。

女子表示，當時男友從床頭櫃取出一把折疊水果刀，脅迫幫他口交，不口交就要殺她，她因懼怕而照辦。女子說，他後來把刀插在床上，生殖器接著侵入她下體，她覺得生命受威脅，不得不屈從。

刑法第222條第1項第8款規定「攜帶兇器犯之」，高院認為「兇器」的種類並無限制，具有危險性的都算，「攜帶」是指持、執、懷、帶，不是說兇器必須是被告自他處攜帶至犯罪現場。高院認為水果刀刀鋒鋒利，如果拿來攻擊，對人的生命、身體構成威脅，就算男子進屋前沒攜帶，也無礙認定「攜帶兇器」加重要件。

男子扯下瓦斯爐補充罐安全開關，還拿打火機恫嚇，高院也認為一般人在這種情況下都會心生畏怖，當然構成恐嚇，一審量刑妥適，因此駁回他上訴。

桃園一對情侶失和，男子拿出手果刀插床上恫嚇，要求女友替他口交、讓他性交，他還扯下瓦斯爐補充罐的安全開關，拿著打火機說「不想讓妳留在這個世間害人」。示意圖／聯合報系資料照
桃園一對情侶失和，男子拿出手果刀插床上恫嚇，要求女友替他口交、讓他性交，他還扯下瓦斯爐補充罐的安全開關，拿著打火機說「不想讓妳留在這個世間害人」。示意圖／聯合報系資料照

恐嚇 性侵 桃園

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