違法設立辦公室 上海矽睿科技台灣負責人25萬交保

中國大陸上海矽睿科技在台負責人林秋陪，涉嫌為迴避中資背景，違反兩岸關係條例違法在台設立辦公室並招募研發人員，台北地檢署今指揮調查局高雄市調查處，搜索林男辦公室及住處等2處所，約談林男及4名員工，晚間移送北檢複訊後，以25萬元交保候傳。

成立於2012年的上海矽睿科技，由上海聯和投資和中國中科院下屬上海新微科技集團共同創立，曾獲得「2020中國IC風雲榜年度獨角獸公司」、「2020年中國半導體MEMS十強企業」。

該公司主要業務為專業磁性傳感器設計、製造，也著手進入傳感器相關增值應用與服務，與汽車與物聯網智能模組和系統，公司擁有200餘項國內外授權專利，在全球擁有13分部。