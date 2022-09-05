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違法設立辦公室 上海矽睿科技台灣負責人25萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

中國大陸上海矽睿科技在台負責人林秋陪，涉嫌為迴避中資背景，違反兩岸關係條例違法在台設立辦公室並招募研發人員，台北地檢署今指揮調查局高雄市調查處，搜索林男辦公室及住處等2處所，約談林男及4名員工，晚間移送北檢複訊後，以25萬元交保候傳。

成立於2012年的上海矽睿科技，由上海聯和投資和中國中科院下屬上海新微科技集團共同創立，曾獲得「2020中國IC風雲榜年度獨角獸公司」、「2020年中國半導體MEMS十強企業」。

該公司主要業務為專業磁性傳感器設計、製造，也著手進入傳感器相關增值應用與服務，與汽車與物聯網智能模組和系統，公司擁有200餘項國內外授權專利，在全球擁有13分部。

現行兩岸條例規定，大陸地區之營利事業或其於第三地區投資之營利事業，非經主管機關許可，不得在台灣地區設立分公司、辦事處或從事業務活動，林男卻涉嫌以矽睿香港子公司的名義，來台籌設辦事處，並高薪挖角高科技人才，因此遭檢調鎖定偵辦。

上海矽睿科技台灣負責人林秋陪涉嫌違反兩岸條例，未經許可來台設立辦事處，北檢複訊後以25萬元交保。記者蔣永佑／攝影
上海矽睿科技台灣負責人林秋陪涉嫌違反兩岸條例，未經許可來台設立辦事處，北檢複訊後以25萬元交保。記者蔣永佑／攝影

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