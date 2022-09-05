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加強訊問兒少心智障礙者熟練度 中檢邀留英博士上課

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署為加強檢察官司法警察、社會工作師對兒童、少年、心智障礙者的詢問與訊問程序熟練度，今天邀請留英博士黃菁瑜到台中地檢署為51名檢察官、警察、社工師上課。台中地檢署檢察長郭永發說，持續辦理專業訓練課程，找到詢問、詢問兒少、心智障礙者的最佳作法。

台中地檢署表示，今天舉辦「兒童、少年及心智障礙者之訊問程序」教育訓練，邀請英國劍橋大學社會與發展心理學博士、英國基爾大學助理教授黃菁瑜，以美國NICHD司法詢問技術為基礎，介紹對兒童、少年及心智障礙者司法詢問應注意事項與技術，以提升詢訊問品質，維護兒童、少年及心智障礙者之司法人權。

台中地檢署檢察長郭永發說，為避免兒童、少年及心智障礙者在司法程序中，證詞遭受到污染或不當誘導，導致其等權益受損，甚至承受極大的心理創傷，中檢將持續辦理專業訓練課程，使檢察官、司法警察、社會工作師都能瞭解兒童、少年及心智障礙者的特性，以及詢訊問的最佳做法，以利發現真實，伸張司法正義。

中檢表示，此次課程內容包括兒童、少年及心智障礙者的特性，及詢訊問的最佳做法，及分組案例模擬演練訓練，與會成員包括本署檢察官、轄區司法警察、社會工作師共51人，透過講師黃菁瑜生動活潑的教學，與會人員都熱情參與，獲益良多。未來也將持續辦理相關訓課程，以精進檢方辦案能量、致力保障婦幼安全。

台中地檢署今天邀請留英博士上課，檢察長郭永發強調未來將辦理更多專業講座。圖／台中地檢署提供
台中地檢署今天邀請留英博士上課，檢察長郭永發強調未來將辦理更多專業講座。圖／台中地檢署提供

司法 警察 檢察官

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