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莽男不理保護令 在前女友機車鑰匙孔注入3秒膠吃官司

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市李姓男子與趙姓女子分手後，趙女聲請到暫時保護令，但李男仍涉嫌在趙女的機車注入3秒膠，讓她蒙受經濟濟損失，並感覺被騷擾。基隆地檢署偵結，依違反家庭暴力防治法與毀損罪嫌起訴李男。

檢警調查，李男與趙女曾是男女朋友關係，兩人分手後，趙女在今年1月6日獲基隆地方法院核發暫時保護令，裁定李男不得對趙女實施身體、精神或經濟騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，不得直接或間接對趙女有騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信聯絡行為。

李男因與趙女有感情及債務糾紛，被控做了違反保護令行為。趙女指控李在今年1月20日，在她的機車鑰匙孔灌入3秒膠，還在油箱加水，導致機車不堪使用。趙女修好機車後，李男今年2月25日又在機車鑰匙孔注入3秒膠。

趙女報報，李男到案後，向檢警表示知道法院核發保護令內容，也承認2月25日在趙女機車鑰匙孔注入3秒膠，但1月20日趙女機車被破壞不是他做的。

檢察官依趙女證述內容，趙女提供兩次機車被破壞監視器影像、維修收據等事證，認定李男行為違反家庭暴力防治法及刑法毀損罪嫌，從重依違反家暴法之違反保護令論處。

李男涉嫌在趙姓前女友的機車鑰匙孔注入3秒膠，被檢方依違反家庭暴力防治法與毀損罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
李男涉嫌在趙姓前女友的機車鑰匙孔注入3秒膠，被檢方依違反家庭暴力防治法與毀損罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影

基隆 家庭暴力 分手

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