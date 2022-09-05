老翁公園遛狗認識愛狗女 竟藉口躲雨在長椅上性侵她
76歲陳姓老翁因常在公園遛狗認識患有輕度智能障礙的愛狗女子，卻趁與女子一同躲雨時，在公園內性侵女子，新北地方法院依乘機性交罪處2年徒刑、緩刑5年，緩刑期間付保護管束。
檢警調查，陳姓老翁常在新北市永和區仁愛公園遛狗，吸引喜歡小狗的女子攀談，兩人因此結識。陳姓老翁坦承他發現愛狗女子「有一點身心障礙」、「都會追人的狗」，知道她有身心障礙，仍在去年12月5日下午在公園遛狗遇到女子時，以躲雨為由和女子到公園樹叢內無人的涼椅坐下，藉女子因身心障礙無力反抗，性騷、性侵女子得逞。
女子返家後向父母哭訴報警。合議庭認為，女子當下雖然並無反抗，但她證稱被摸時「覺得很噁心、很不舒服、害怕極了｣，因此不符合強制性交，但構成乘機性交，考量陳姓老翁已與女子和解，並坦承犯罪、稱一時失慮才會犯錯，依乘機性交罪處2年徒刑、緩刑5年，緩刑期間付保護管束。
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