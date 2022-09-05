聽說「烏克蘭作戰的軍人」要退休 她匯2萬被騙

黃姓男子提供帳戶、扮演「車手」與詐欺集團成員合作，向吳姓女子、華姓女子佯稱是「在烏克蘭作戰的韓國軍人」、「在葉門行醫的美國籍韓國醫生」詐騙金錢，台北地院審理，依2個洗錢未遂罪判黃有期徒刑6月，併科罰金1萬1000元，緩刑2年，提供60小時義務勞務。可上訴。

檢察官指控，黃姓男子自2022年3月14日起，受LINE名稱為「吳沛璁」的人指示擔任提款「車手」，還提供郵局帳戶給「吳沛璁」供被害人匯款使用，向人詐財。

2022年2月「俄烏戰爭」開打，同月，詐欺集團成員即以facebook聯繫吳女稱，他是在烏克蘭國作戰的韓國籍軍人，須人協助申請退休證書；3月30日，吳女匯款2萬8650元到黃的帳戶。

同樣2022年2月，詐欺集團成員也上網以Instagram聯繫華姓女子聲稱，是在葉門行醫的美國籍韓國華僑醫生，因無法申請退休金、護照被搶，須協助委任律師，華女不疑有他，3月30日匯款72萬7643元到黃的帳戶。

2名被害人匯款後，黃依「吳沛璁」指示去提領，預計領得贓款後轉購「比特幣」上繳「吳沛璁」，不過，因黃的帳戶已設定為警示帳戶而未提領成功，黃依詐欺、洗錢罪送辦、起訴，法院審理以洗錢未遂罪論罪，黃認罪。