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上海矽睿科技違法設辦公室 台灣負責人遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

中國大陸上海矽睿科技在台林姓負責人今年涉嫌在台設立辦公室並招募研發人員，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，台北地檢署今指揮調查局高雄市調查處，搜索林男辦公室及住處等2處所，約談林男及4名員工，稍晚將移送北檢複訊。

成立於2012年的上海矽睿科技，由上海聯和投資和中國中科院下屬上海新微科技集團共同創立。主要業務為專業磁性傳感器設計、製造，如磁力計、磁編碼器、電流傳感器、霍爾傳感器等；MEMS傳感器，如六軸IMU 、加速度計、環境傳感器、組合傳感器等。

近年上海矽睿也著手進入傳感器相關增值應用與服務，與汽車與物聯網智能模組和系統，公司擁有200餘項國內外授權專利，在全球擁有13處分部。

上海矽睿科技違法來台設立辦公室，台灣林姓負責人及員工遭北檢搜索約談。記者蔣永佑/攝影
上海矽睿科技違法來台設立辦公室，台灣林姓負責人及員工遭北檢搜索約談。記者蔣永佑/攝影

上海 中科院

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