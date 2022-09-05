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台中第一起跟騷法起訴 工人煞到單親婦狂發簡訊射大炮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓工人今年4月間在北區施工時，因故認識一名單親少婦，王對少婦猛烈追求，除打電話、狂發求愛簡訊外，還不斷以敲打少婦家門、踩踏屋頂、施放大龍炮方式騷擾，今年6月間，王闖入少婦家裡，恐嚇「知道妳學校、安親班在哪」，更在少婦家門外木板留言「別帶跟屁蟲」，少婦不堪其擾報警，台中地檢署依跟騷法等罪起訴，此件也是台中市首起跟騷法起訴案件。

起訴指出，王姓工人（42歲）在今年4月下旬，在北區一名育有一對姊弟的單親少婦住家樓下施工，王施工時不慎將水排入單親少婦家中，少婦將名片留給工人，希望工人到住處查看，但沒想到王看到少婦後，一見鍾情，對少婦展開猛烈追求，不過少婦直接婉拒。

王男不滿，開始以打電話、傳簡訊、敲住處門、到屋頂踩踏、施放大龍炮的方式，騷擾少婦，今年6月1日至10日，打18次電話、傳18封簡訊騷擾少婦，因少婦對王都無回應，王在今年6月5日，就跑到少婦住處門口，大力敲門，當時少婦人在廁所，少婦的小兒子應門後，王衝進少婦家中，恐嚇「知道學校、安親班地點，小心一點，不然找人打你」。

今年6月10日下午2時許，王男又跑去少婦家騷擾，大力敲打家門，少婦與子女將家門上鎖、報警，王則在門外木板上留言「想獨自跟妳聊聊可以嗎？禁止帶跟屁蟲」，少婦不堪其擾報警，警方依跟騷法送辦。

王男到案後，辯稱自己有幻想症，還說自己跟少婦是男女朋友，才會不斷打電話、傳簡訊。

檢方根據被害人證詞、電話與簡訊紀錄、王男在少婦住處留言的木板等證據，認定王男辯詞無稽，依恐嚇、跟騷法、兒少法等罪起訴，此件也是台中地檢署第一起跟騷法起訴案件。

台中市王姓工人對一名少婦瘋狂示愛，台中地檢署偵結，依違反跟騷法起訴。圖／本報資料照
台中市王姓工人對一名少婦瘋狂示愛，台中地檢署偵結，依違反跟騷法起訴。圖／本報資料照

跟騷法 恐嚇 安親班

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