不滿被稱「匪台」 中天告曹興誠妨害名譽求償5億

聯電創辦人曹興誠本月1日在記者會上，公開說中天是「匪台」，同時拒絕該台記者林宸佑提問和採訪，中天電視董事長廖麗生今天親自帶著林宸佑，至台北地檢署按鈴控告曹興誠涉嫌妨礙名譽，同時將提出民事求償5億元。

廖麗生表示，曹興誠以不實且侮辱性極高的言詞公開地誹謗中天電視，更引發諸多媒體製播談話性節目，延續且擴散地批評中天電視，導致中天電視之名譽遭受極大侵害，其言論不僅藐視言論自由，更玷汙了台灣的自由民主價值。為了台灣的新聞自由，為了中天電視及中天每位同仁的名譽與權益，他必須對曹興誠提告。

身為當事人的中天電視記者林宸佑，首先感謝當天現場一位媒體大哥的出聲力挺，反問曹興誠「現在這邊是一言堂嗎？」他表示，當時自己提問的「清零政策」，是許多民眾關心的議題，曹興誠可以不回答，卻一聽到「中天」就用情緒性的話來攻擊他，「這是一個大企業家應該有的風度嗎？這是一個企業家講話的藝術嗎？媒體的提問權、媒體的第四權，就應該被這樣踐踏嗎？」