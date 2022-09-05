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不滿被稱「匪台」 中天告曹興誠妨害名譽求償5億

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

聯電創辦人曹興誠本月1日在記者會上，公開說中天是「匪台」，同時拒絕該台記者林宸佑提問和採訪，中天電視董事長廖麗生今天親自帶著林宸佑，至台北地檢署按鈴控告曹興誠涉嫌妨礙名譽，同時將提出民事求償5億元。

廖麗生表示，曹興誠以不實且侮辱性極高的言詞公開地誹謗中天電視，更引發諸多媒體製播談話性節目，延續且擴散地批評中天電視，導致中天電視之名譽遭受極大侵害，其言論不僅藐視言論自由，更玷汙了台灣的自由民主價值。為了台灣的新聞自由，為了中天電視及中天每位同仁的名譽與權益，他必須對曹興誠提告。

身為當事人的中天電視記者林宸佑，首先感謝當天現場一位媒體大哥的出聲力挺，反問曹興誠「現在這邊是一言堂嗎？」他表示，當時自己提問的「清零政策」，是許多民眾關心的議題，曹興誠可以不回答，卻一聽到「中天」就用情緒性的話來攻擊他，「這是一個大企業家應該有的風度嗎？這是一個企業家講話的藝術嗎？媒體的提問權、媒體的第四權，就應該被這樣踐踏嗎？」

因此，林宸佑很感謝今天董事長廖麗生支持他出來提告，選擇今天站出來透過司法捍衛自己的人格，同時希望新聞自由被保護，維護媒體第四權和新聞人的尊嚴。

中天電視董事長廖麗生今與記者林宸佑，至台北地檢署按鈴控告曹興誠涉嫌妨礙名譽，同時將提出民事求償5億元。記者／蔣永佑攝影
中天電視董事長廖麗生今與記者林宸佑，至台北地檢署按鈴控告曹興誠涉嫌妨礙名譽，同時將提出民事求償5億元。記者／蔣永佑攝影
中天電視董事長廖麗生今與記者林宸佑，至台北地檢署按鈴控告曹興誠涉嫌妨礙名譽，同時將提出民事求償5億元。記者／蔣永佑攝影
中天電視董事長廖麗生今與記者林宸佑，至台北地檢署按鈴控告曹興誠涉嫌妨礙名譽，同時將提出民事求償5億元。記者／蔣永佑攝影

曹興誠 新聞自由 言論自由

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