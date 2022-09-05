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曾獲「模範警察」後替吸金集團狂撈51億 他和2偵查佐都遭撤職

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曾獲「模範警察」後替吸金集團狂撈51億 他和2偵查佐都遭撤職

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

警界集體違法吸金案震驚各界，男子徐正倫吸收警察作為下線，投資澳門賭場分紅，吸金達51億8000萬餘元，其中曾獲模範警察的吳崇雄、偵查佐潘昇達、黃煇庭一審各被判刑3年6月至3年10月，案件二審審理中；吳崇雄等3人也被移送懲戒，懲戒法院日前判3人均撤職，並停止任用1年，可上訴。

時任松山分局小隊長吳崇雄曾偵破「雨衣大盜」案獲頒警英榮譽章，並當選2013年全國模範警察。

徐正倫自2012年8月起，陸續利用投資紅利貴賓會賭場的名義招攬被害人，稱投資每月可保證領取高額紅利，期滿保證領回本金，投資人依投資金額分成白金級、黃金級、鑽石級，約定每月可領取投資金額1%至1.5%不等紅利。

徐以「向我借款可賺高額利息」等話術，拉退休員警蔡崇文當下線，再透過蔡認識吳崇雄、潘昇達、黃煇庭等人，直至2016年6月，因發不出紅利、本金，投資人才驚覺受騙報案。

新北地院一審認為徐正倫等人吸金金額達51億8000萬餘元，導致眾多被害人畢生積蓄化為灰燼，造成重大財產損失、影響金融秩序與廣大被害人財產權益，犯罪情節重大，徐重判17年徒刑。

另蔡崇文、吳崇雄與潘昇達、黃煇庭等人，收受金額均在千萬以上，身為警界人員卻為貪圖私利，協助徐正倫吸金、戕害司法形象，考量4人在偵查、審理中均坦承犯行，且與被害人達成和解，判蔡4年6月、吳3年6月、潘昇達和黃煇庭各3年10月徒刑。

吳崇雄。圖／聯合報系資料照片
吳崇雄。圖／聯合報系資料照片

吸金 警察 賭場

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