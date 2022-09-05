布袋鎮漁電共生案開發弊案 涉案議員喊冤：只是選民服務

嘉義地檢署指揮偵辦布袋鎮漁電共生案開發案，業者疑非法回填營建事業廢棄物，鎮長陳鳳梅因涉貪汙治罪條例罪嫌被以10萬元交保，疑涉案的縣議員羅士洋今天出席議會時喊冤只是選民服務，因議會開議將延至明天到案說明；羅士洋還提及議長張明達疑也在名單內。張明達表示，目前沒接到檢方通知。

民進黨嘉義縣議員羅士洋涉入「嘉義縣布袋鎮漁電共生農地非法回填廢棄物案」，羅原本今天要到案說明，因議會開議等因素再度向檢方表達改期。

嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，今天上午羅士洋透過律師向檢方表示因律師有庭期、縣議會開議等緣由，向檢方請假，改於明天到案，獲承辦檢察官同意。

羅士洋在議會表示，這3天他瘦了3公斤，勸同仁服務案件要小心，指自己當議員期間被搜查6次，這次最辛苦，他只是打電話到鎮公所問進度，就受此委屈，明天要去地檢出庭，要向檢察官解說清楚。

羅士洋還提到，議長張明達疑也在名單內，可能也要出庭，張明達和議會同仁聽到後，現場驚呼一聲！羅士洋說，希望未來議員同事或是要選鄉鎮市長的，一定要小心，公務人員一不小心會去卡到，民意代表的服務案件如果卡到利益關係，不要去介入，感謝大家關心！

議長張明達表示，他沒跟鎮長有接觸過，不清楚也不知道是什麼案子情況，羅士洋會後有跟他抱歉提到他，羅說是有中間的人提到議長。

張明達說，目前沒接到任何檢方通知。

嘉義縣議會從今天起至10月4日召開第19屆第8次定期會，羅士洋今天上午到議會報到，並登記發言。