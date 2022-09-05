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不滿對眼被挑釁10刀砍死路人 思覺失調凶手判10年6月還要賠437萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

思覺失調症病史的46歲陳姓男子，前年10月底和22歲李姓男子對到眼，李男疑對陳男說了句「看三小」後，引起陳男不滿，遭陳持雙刀追砍10刀身亡，陳被法院判刑10年6月，李男家屬另提民事求償，高雄高分院判陳男要賠償李男父親、母親共437萬3317元。可上訴。

判決指出，陳男父母在他青少年階段時離異，他與擺攤賣水果的母親同住，但18歲準備入營服役前夕，從墾丁旅遊回家後出現幻覺，母親帶他就診被診斷出罹患思覺失調症，在發病近30年間，有15次因病住院的紀錄，因疾病纏身，平常生活只能仰賴母親接應。

前年10月29日下午3時許，陳母載著陳男到賣場購物，回家後停妥機車，碰到李男和鄰居在外聊天，陳男下車後和李男「對到眼」，李男質問陳男「看三小」，雙方在街頭爆發口角，李男見機持安全帽朝陳男頭部砸去。

陳男不滿回嗆李男「你等我，我回去拿刀」，轉頭往屋裡走去，隨後左、右手各持一把水果刀衝回現場，在街上追砍李男，李身中10刀喪命。

法官認為陳雖有思覺失調症，但案發時無證據證明他有幻聽、幻覺等情況，僅因與李男口角，主觀認知受到挑釁，因無法控制情緒，才痛下殺機，一審依殺人罪，判陳男14年徒刑，為防他再犯，刑滿後令入適當處所監護5年。二審合議庭斟酌他犯罪動機、病情狀況等，改判10年6月徒刑。

李男的父母打民事損害賠償官司，要求陳賠償610萬餘元，高雄地方法院審理時，陳男則不爭執金額，法官也認賠償金額合理，一毛未砍判賠。陳男不服上訴，認為李男父母親已領173萬3333元犯罪被害人補償，應該扣除。

高雄高分院審理後，合議庭認為犯罪被害人補償金在支付後，被害人或遺屬債權已法定移轉於國家，不得重複向陳男求償，因此扣除李父領取的93萬3333元、李母領取的80萬元被害人補償金後，判陳要給付李男父母共437萬3317元。可上訴。

陳姓男子持雙刀砍死李姓男子，被依殺人罪判刑10年6月，還要賠償李男父母親437萬3317元。記者張議晨/攝影
陳姓男子持雙刀砍死李姓男子，被依殺人罪判刑10年6月，還要賠償李男父母親437萬3317元。記者張議晨/攝影

父母 思覺失調症 補償金

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