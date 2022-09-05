3妨害名譽官司纏身 「翁達瑞」突派律師赴北檢說明

在臉書上化名「翁達瑞」批評台灣時政的旅美教授陳時奮，因先後指稱涉入前新竹市長林智堅「論文門」的調查官余正煌、國民黨高雄市長候選人柯志恩及民眾黨立委高虹安，3人論文涉及抄襲或學術不倫，遭余、柯、高3人提告涉嫌妨害名譽。今陳時奮突然委由律師赴北檢了解案情，但因檢方並未傳喚陳，因此將其律師請回。

陳時奮稍晚在自己「翁達瑞」的臉書上表示，為處理近來多起攸關言論自由的訴訟，他已委任律師辯護。由於到目前為止，他仍未收到傳票或訴狀，除提告方在媒體的放話，自己對案情一無所知，因此今天上午由律師親赴北檢查詢案號與偵查進度，表達願意配合偵查的態度，之後相關案件進展，也將由律師代替他發言。

陳時奮曾以「翁達瑞」臉書帳號，針對林智堅論文門爭議發表看法，宣稱經比對林智堅是原創者，余正煌才是抄襲者。後來林智堅遭台大學倫會認定抄襲並撤銷碩士學位，余正煌於是透過律師對「翁達瑞」提告妨害名譽。

今年7月，「翁達瑞」指稱柯志恩攸關教授升等的兩篇論文涉及學術不倫，柯立刻委由律師提告並求償。上個月下旬，「翁達瑞」再度批評欲參選新竹市長的立委高虹安，其博士論文「投機取巧」，高也為此對「翁達瑞」提告妨害名譽。