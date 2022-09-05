汪小菲不滿遭爆料離婚前「早已出軌」怒告狗仔葛斯齊 兩次撤告今不起訴

前娛樂記者、狗仔葛斯齊於去年藝人大S與汪小菲離婚後，數度爆料汪男婚前便以出軌，還出示汪男與女子親密合照佐證，為此兩度遭汪男控告涉嫌妨害名譽及妨害秘密。雙方隔空放話兩個多月，最後汪小菲對兩起案件全部撤告，台北地檢署今將葛斯齊處分不起訴。

據了解，葛斯齊在大S、汪小菲婚變後，先在電視節目上爆料，汪男在離婚前早已出軌，並當場出示照片佐證，此舉立刻遭汪小菲委請律師提告，雙方為此槓上。後來葛男又在臉書上PO文爆兩人婚變內幕，汪男再度提告。

今年8月2日，葛斯齊在臉書上公開表示，已收到汪小菲告他的北檢傳票，即將接受檢察官傳喚出庭，汪男卻表示早已撤告，雙方陷入羅生門。後來經查，汪男第一次提告後，隨即撤告。