聽新聞
test
0:00 / 0:00
汪小菲不滿遭爆料離婚前「早已出軌」怒告狗仔葛斯齊 兩次撤告今不起訴
前娛樂記者、狗仔葛斯齊於去年藝人大S與汪小菲離婚後，數度爆料汪男婚前便以出軌，還出示汪男與女子親密合照佐證，為此兩度遭汪男控告涉嫌妨害名譽及妨害秘密。雙方隔空放話兩個多月，最後汪小菲對兩起案件全部撤告，台北地檢署今將葛斯齊處分不起訴。
據了解，葛斯齊在大S、汪小菲婚變後，先在電視節目上爆料，汪男在離婚前早已出軌，並當場出示照片佐證，此舉立刻遭汪小菲委請律師提告，雙方為此槓上。後來葛男又在臉書上PO文爆兩人婚變內幕，汪男再度提告。
今年8月2日，葛斯齊在臉書上公開表示，已收到汪小菲告他的北檢傳票，即將接受檢察官傳喚出庭，汪男卻表示早已撤告，雙方陷入羅生門。後來經查，汪男第一次提告後，隨即撤告。
但第二次提告疑似因律師程序作業問題，直到汪小菲一方得知葛男收到檢方傳票後，才在今年8月3日趕緊具狀撤告，因此葛男已不需出庭，北檢今天也公告將他不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言