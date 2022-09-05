襪子惹殺機！他不爽遭疑偷竊 拿刀殺死同鄉判15年定讞

泰國籍男子阿塔不滿被同事西瓦懷疑偷襪子，於雙方爭執時，持水果刀殺死西瓦，一、二審皆依殺人罪判刑15年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

阿塔、西瓦同是泰籍移工，負責大潭電廠7號機工程，平時也同住在桃園市的宿舍；阿塔去年5月9日晚間8時許，不滿西瓦懷疑他竊取襪子，雙方發生口角爭執。

阿塔拿出藏放於牛仔褲後方的水果刀，刺入西瓦的左胸3刀，並畫傷頸部1刀，雖西瓦拿菜籃反擊仍未阻止他的犯行。阿塔丟棄水果刀，和西瓦在地上扭打，經其他移工將兩人分開才罷手。

阿塔犯後離開宿舍，西瓦經公司人員叫救護車送醫，仍因大量出血、血胸而身亡。阿塔供稱，他當時拿刀子是要嚇西瓦、防衛對方攻擊，他右手拿刀伸出去而已，不知道何時刺到西瓦，他沒有殺人故意。