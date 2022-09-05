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手機借友人玩遊戲 電信帳單多出3萬多元遊戲點數費用
嘉義市傅姓女子將手機借給友人許姓男子玩網路遊戲，未料被許男盜取個資購買遊戲點數，前後達63次，電信帳單多出3萬多元遊戲點數費用，氣得狀告許男，嘉義地方法院依偽造文書罪處許男有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。
去年9月間傅女將手機借給友人許男玩網路遊戲，許男涉嫌利用電信公司行動電話帳單代付服務，接續輸入行動電話門號及傳送簡訊驗證授權碼，偽造門號申請人欲購買遊戲點數的電磁紀錄63次，共3萬2310元，致Google Play商店陷於錯誤，而將遊戲點數儲值於許男網路遊戲帳號內，由電信公司於傅女電信費中一併代收，許男因而詐得免支付遊戲點數費用。
法院審酌，被告已與被害人和解，賠償被害人損失，自陳高中肄業、板模工人、經濟狀況勉持，未婚，平日與父母同住等一切情狀，判處犯行使偽造準私文書罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以1仟元折算1日。
警方表示，現代幾乎是每個人都有手機，為方便處理日常事務，手機裡面有許多個人資料，甚至交易支付也經由手機設定付款，建議設置複雜密碼、多道程序保護，才能降低手機借給他人使用時被盜刷的風險。
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