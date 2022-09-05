高雄婦人爛醉酒駕遭攔 向警合十苦求饒「幫幫我」

高雄40歲從事服務業的陳姓女子，涉嫌酒後騎機車上路，一路左搖右晃被員警攔截，呼氣酒測值高達每公升0.90毫克。她擔心面臨重罰，苦苦哀求員警「幫幫我」，但酒駕是天條，員警搬出法令曉以大義「碰到了就勇敢面對」，警詢後依公共危險罪嫌將陳女送辦。

苓雅警分局成功路派出所表示，陳女前天下午5時許騎車行經四維四路、自強三路口，因行車搖晃引起員警注意，示意陳女停車接受盤查，結果陳女下車後站不穩，精神恍惚，面對員警詢問反應還慢半拍，最後才乖乖吐實曾再出門前1小時，在家裡喝了一點威士忌。

陳女眼見酒駕面臨重罰及刑責，雙手合十苦苦哀求員警放過她，還稱自己經濟有困難，希望員警幫忙，但警方搬出法令曉以大義「酒駕是錯誤的」、「碰到了就勇敢面對」，依法要求陳女施行酒測或拒測，她見警方態度堅定，求饒也無法改變現狀，最終選擇施測。