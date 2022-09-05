快訊

新台海危機後的抵抗？美國最新對台軍售的多層隱意

成人網站Pornhub官方IG被無預警刪除 1300萬粉絲一下子全沒了

手機誤隨舊衣丟了！婦想取回竟倒栽蔥掉回收箱 幸好有手機自行報案獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄婦人爛醉酒駕遭攔 向警合十苦求饒「幫幫我」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄40歲從事服務業的陳姓女子，涉嫌酒後騎機車上路，一路左搖右晃被員警攔截，呼氣酒測值高達每公升0.90毫克。她擔心面臨重罰，苦苦哀求員警「幫幫我」，但酒駕是天條，員警搬出法令曉以大義「碰到了就勇敢面對」，警詢後依公共危險罪嫌將陳女送辦。

苓雅警分局成功路派出所表示，陳女前天下午5時許騎車行經四維四路、自強三路口，因行車搖晃引起員警注意，示意陳女停車接受盤查，結果陳女下車後站不穩，精神恍惚，面對員警詢問反應還慢半拍，最後才乖乖吐實曾再出門前1小時，在家裡喝了一點威士忌。

陳女眼見酒駕面臨重罰及刑責，雙手合十苦苦哀求員警放過她，還稱自己經濟有困難，希望員警幫忙，但警方搬出法令曉以大義「酒駕是錯誤的」、「碰到了就勇敢面對」，依法要求陳女施行酒測或拒測，她見警方態度堅定，求饒也無法改變現狀，最終選擇施測。

陳女呼氣酒測值高達每公升0.90毫克，將近標準值0.25的4倍，全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

陳女擔心面臨重罰，苦苦哀求員警「幫幫我」，但酒測值高達0.90，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。圖/讀者提供
陳女擔心面臨重罰，苦苦哀求員警「幫幫我」，但酒測值高達0.90，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。圖/讀者提供

酒駕 酒測

延伸閱讀

高雄／世界唯一圖書館共構酒店開幕 實現被閱讀擁抱夢想

高雄熱氣球明天在月世界初登場 愛河16日接棒

宋少卿5度酒駕現況曝光！隱居花蓮他曝「不工作也沒關係」

BMW女疑酒駕撞人逃逸…被害者臉貼地遭拖行1公里 警怒斥：妳是人嗎

相關新聞

綠智庫執行長陳錦稷婚前答應「遠離政治」卻一再踩線 老婆氣提離婚成功

有「蔡英文的財經諸葛」稱號的新境界文教基金會副執行長、中信金融學院金融管理研究所所長陳錦稷，因屢屢違背「遠離政治」的婚前...

手機借友人玩遊戲 電信帳單多出3萬多元遊戲點數費用

嘉義市傅姓女子將手機借給友人許姓男子玩網路遊戲，未料被許男盜取個資購買遊戲點數，前後達63次，電信帳單多出3萬多元遊戲點...

高雄婦人爛醉酒駕遭攔 向警合十苦求饒「幫幫我」

高雄40歲從事服務業的陳姓女子，涉嫌酒後騎機車上路，一路左搖右晃被員警攔截，呼氣酒測值高達每公升0.90毫克。她擔心面臨...

台南雙警殉職告別式 蔡英文總統親頒褒揚令

台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑因公殉職，家屬今天在台南市立殯儀館舉行告別式，蔡英文總統到場頒發褒揚令給家屬代...

兒躲債主摔死 求償敗訴

蔡姓男子欠債遭曾姓少年等九人圍毆，他趁隙逃跑，躲到一處大樓地下室，卻不慎踩空摔落地下五樓慘死；蔡男父母認為兒子是為躲避才...

商標遭近似使用 愛馬仕、施華洛世奇告台灣商家

商家的商標若有使公眾混淆誤認之虞，除智慧局否准註冊外，商家可能吃上官司，例如愛馬仕公司控告大S婚禮伴手禮「嬌蕉包」商家，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。