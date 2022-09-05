綠智庫執行長陳錦稷婚前答應「遠離政治」卻一再踩線 老婆氣提離婚成功

有「蔡英文的財經諸葛」稱號的新境界文教基金會副執行長、中信金融學院金融管理研究所所長陳錦稷，因屢屢違背「遠離政治」的婚前承諾，妻子鄭明宜向法院訴請離婚，台北地方法院判准2人離婚，可上訴。

鄭明宜是長榮集團總裁張榮發的外孫女，父親鄭深池曾是兆豐金前董事長；鄭明宜因父親受前總統陳水扁洗錢案牽連遭起訴，在婚前和陳錦稷約定「遠離政治圈、不得從政或參與與政治有關活動」，兩人2009年10月25日結婚。

鄭明宜主張陳錦稷2010年起任職新台灣國策智庫、擔任青平台基金會董事、曾接受台北市府推薦出任富邦金獨立董事、擔任民進黨智庫新境界基金會副執行長至今，且原先欲接任台北市財政局長，經她和父母強烈不滿、抗議，陳錦稷才打消念頭。

鄭明宜指出，陳錦稷也曾出任林佳龍主政的台中市府研考會委員、擔任行政院無給職政務顧問，並在總統大選中積極投身政治活動，還名列為蔡英文的「財經諸葛」，背棄婚前承諾，並一再情緒勒索、精神騷擾壓迫試探她的底線，導致雙方分居至今長達7年。

她認為陳錦稷不只違反婚前承諾，積極參與政治活動、尋求政治任命機會，更出爾反爾、言行不一，佯稱不願放棄婚姻，實際上搬家後的新址都不讓她知道，甚至在外汙衊她的父親，稱自己政治機會受阻，都得怪罪她的父親，藉口要求擔保金，請求法官判准離婚。

陳錦稷指出，他顧及妻子心情、維繫家庭和婚姻圓滿，婚前承諾不參選、不從政、不擔任須申報財產的公職人員，但未包括「不涉入政治相關活動」，他婚後僅專注於金融、經濟政策研究分析工作，沒有違背婚前諾言。

他說，他始終珍惜和鄭明宜相遇、相知、相愛、相守長達19年的緣分，即使妻子擅自離家不歸，仍心繫於她，雙方分居多年，但肇因於妻子一己之私，盼法院駁回訴訟。

台北地院根據陳錦稷曾傳給妻子的訊息「我會用最快的速度，適度的工作交接，辭掉新境界智庫的工作」等語，認定新境界智庫也是政治工作，否則何須表明要盡快辭去？

另新台灣國策智庫創辦人是陳水扁，宗旨是向政府部門提供政策評估和建言；新境界基金會則是時任民進黨主席林義雄創辦，現任主席為蔡英文，屬於民進黨智庫，顯見是替特定政黨服務、提供政策建言，屬於「政治工作」。

再者，富邦金控獨董是由台北市長柯文哲推薦陳錦稷出任，另陳錦稷也代表財政部出任台灣金控獨董，都是與特定政黨、政治人物有關；另陳曾在選舉期間替蔡英文、陳水扁提供金融、經濟政策與分析，也是政治相關工作，認定陳確實違反婚前承諾。

2014年陳錦稷考慮是否接任台北市財政局長一職，鄭明宜曾傳訊「真的不應該踩這條線，明明早就說好的事，你從來根本沒記得我們一開始的約定吧」，陳回應「有啊，這也是我遲疑的原因啊」。

另陳之後對話紀錄指出，「你讓我痛苦，我會加倍奉還」、「你會有報業的，我也受夠你了」、「你心不在了，我會試著放手」、「也許我們該談談怎麼樣好好的分開」。