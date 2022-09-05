台南2警殉職追晉巡官 蔡英文頒褒揚令棺蓋國旗場面哀榮
台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑因公殉職，家屬今天在台南市立殯儀館舉行告別式，蔡英文總統到場致哀，頒發褒揚令給死者家屬代表後，並一一向家屬致哀，2人 並追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗，場面備極哀榮。
凃、曹告別式今天上午8點起舉行家祭，9點公祭，法務部長蔡清祥、警政署長黃明昭、 行政院長蘇貞昌等人先後到達告別式場，總統蔡英文於9點多先場，接著頒發褒揚令，由凃弟弟及曹大哥代表受贈，表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現。
凃、曹2人8月22日為了追查一輛失竊機車，從中西區跨區追查到安南區，不幸在台江大道和北汕尾路旁產業道路，遭到凶嫌林信吾涉嫌持刀刺死。翌日凌晨四點多，林搭乘和欣客運到新竹市站下車，被埋伏警方逮捕依殺人罪嫌法辦，經台南地院法院裁定羈押。
凃、曹家屬，今天為兩人舉行告別式，上午8點起家祭，上午9點起由蔡總統頒發褒揚令，接著由行政院長蘇貞昌頒發楷模獎章、台南市長黃偉哲頒發卓越市民，並追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典，上午9點40分起由各機關團體進行治喪公祭，10點30分開放到場人士捻香。
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