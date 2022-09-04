北市酒店衝突男遭刺傷不治 凶嫌羈押禁見

台北市發生男子在酒店與人衝突後遭刺傷，送醫不治。警方循線逮捕黃姓凶嫌到案，檢方複訊後於昨晚聲押黃男，台北地方法院今天晚間近9時裁定羈押禁見。

台北市警察局大安分局表示，3日清晨5時36分獲報，一名男性路倒在忠孝東路4段附近大樓前，警員到場發現傷者25歲羅姓男子嘴唇發紫、氣息微弱，消防救護員隨即把羅男送醫救治，雖經醫院搶救，上午7時許仍宣告不治。

警方初步調查，羅男2日深夜前往大樓內某酒店消費，因酒後細故與人在包廂內發生衝突，對方持刀刺傷羅男左肩，羅男步行離開酒店，因身體不適，倒臥大樓1樓門口，經路人發現報警。

警方組專案小組查緝，擴大調閱監視器畫面，在案發後4小時循線逮捕25歲黃姓男子到案，警詢後移送台北地檢署，並持續追查有無共犯或業者有無涉嫌教唆等狀況。

檢察官複訊後認定黃男犯罪嫌疑重大，昨天晚間向法院聲請羈押禁見。台北地方法院收案後，召開羈押庭，今天晚間裁定羈押禁見。