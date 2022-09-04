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商標遭近似使用 愛馬仕、施華洛世奇告台灣商家

中央社／ 台北4日電

愛馬仕。路透社
愛馬仕。路透社

商家的商標若有使公眾混淆誤認之虞，除智慧局否准註冊外，商家可能吃上官司，例如愛馬仕公司控告大S婚禮伴手禮「嬌蕉包」商家，水晶品牌施華洛世奇告「施華洛」婚攝公司。

藝人大S（徐熙媛）與汪小菲當年以「嬌蕉包」作結婚伴手禮，此包一夕打開知名度，網路售價約新台幣1500元。「嬌蕉包」與愛馬仕手提包多有相似處。

後來，法商埃爾梅斯公司不滿苑姓、朱姓男子未經授權，製作、販售與該公司愛馬仕手提包相似的「嬌蕉包」，跨海提告，台北地檢署依違反商標法將苑男、朱男起訴。

另外，苑男妻子向經濟部智慧財產局申請商標註冊，不過智慧局認為其申請的「BANANE TAIPEI及圖（黑色麵包夾黃色造型香蕉）」、「香蕉國際」等，分別與愛馬仕商標及「香蕉共和國（Banana Republicin Traditional Chinese）」商標近似，而且使用在同一或類似商品，予以駁回，不得註冊。

苑男妻子為商標註冊打行政訴訟，敗訴定讞；刑事部分，苑姓、朱姓男子因與法商埃爾梅斯公司和解，分別遭判3月徒刑，得易科罰金，朱男獲緩刑2年確定。

另外，以天鵝圖案聞名世界的水晶品牌施華洛世奇公司（SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT）主張，自民國76年起以「SWAROVSKI」及天鵝圖樣取得商標權，但是位於桃園的一家婚紗攝影公司竟取名「施華洛」，並使用「http://www.swarov.com.tw」作為官方網站，已足讓消費者混淆，並減損其商標的識別性及信譽，提告請求排除侵害。

法院審理認為，兩個商標均有完全相同的中文「施華洛」及英文「SWAROV」，就整體外觀、觀念及讀音給人的印象相似，且婚紗店的2隻天鵝頭設計與施華洛世奇的天鵝圖樣也近似。

法院認為，婚紗產業也常須搭配水晶、珠寶等飾品，的確有使消費者混淆誤認之虞，因此判決婚紗攝影公司應改名，也不得使用「SWAROVSKI 」、「SWAROV」作為網域名稱的特取部分，全案定讞。

此外，國際知名品牌香奈兒（Chanel）公司認為，高雄市的「香奈爾」當鋪，攀附其商譽營利，先後以「香奈兒」及「香奈爾」字樣作為當鋪商號名稱，經營名牌包、精品、手錶、鑽石的質借，後來擴大營業規模，設新據點，仍以「香奈爾精品當舖」為招牌，使用「http://www.chanel-pawnshop.com」網址，明顯已侵害商標權，提告請求排除侵害並賠償。

法院審理後，判香奈兒（Chanel）公司勝訴，當鋪要賠償新台幣350萬元以及改名，也不得使用「香奈兒」、「香奈爾」、「CHANEL」作為網域名稱的特取部分，全案定讞。

愛馬仕 天鵝 香奈兒

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