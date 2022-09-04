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車手提領贓款捨近求遠 繞路躲避難逃法網

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市政府警察局萬華分局接獲警政署165反詐騙專線通報車手提領熱點，追查詐騙集團車手郭姓男子，經過近1個月追查，順利逮到郭男，警詢後依涉嫌詐欺、洗錢防制法送辦。

警方表示，41歲郭姓車手7月底多次在萬華區廣州街上的的超ATM自動櫃員機，提領詐騙贓款約14萬元，過程中郭男還為躲避警方查緝，捨棄近路，繞行較遠路程，並選擇人潮眾多地點提領詐欺贓款。

萬華分局龍山派出所員警追查，直到上月30日晚上10點多時，持台北地檢署檢察官核發的拘票，拘提郭男到案，警詢後全案依詐欺罪、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦，另持續向上溯源追查共犯。

萬華分局呼籲：民眾求職慎防轉交提款卡與存簿，避免成為詐騙受害人。另切莫心存僥倖，加入詐騙集團擔任車手，警方絕不容許詐騙集團犯行，只要你（妳）敢領詐騙贓款，一定查緝到案，依法送辦。

詐團車手郭男被警察攔下。記者邱奕能／翻攝
詐團車手郭男被警察攔下。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團 車手 贓款

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