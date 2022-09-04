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人贓俱獲辯撿來的 「只有鞋子像」二審逆轉判無罪確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市溫姓男子有前科，素行不良，前年9月底在太平區涉嫌一起傷害案時，警方在溫機車上發現一袋物品，經調查後發現是發生在同月初，移工宿舍竊案的部分贓物，且監視器拍到溫穿著的鞋子，與竊嫌相符，但溫辯稱贓物是「垃圾桶撿來的」，一審不採信判1年徒刑，二審認為事證不足，判溫無罪確定。

判決指出，溫姓男子有妨害公務等前科，曾遭判刑10月，前年9月22日晚間8時許，溫因涉嫌傷害案件，警方獲報到場處理時，在溫機車上發現一袋物品，經調查後發現，袋內物品就是同年月7日，太平區移工宿舍竊盜案的部分贓物，不過溫否認犯案，辯稱該袋物品是從垃圾桶裡撿來。

檢警根據監視器拍下的竊嫌身影，發現竊賊特徵是留短髮、身型瘦長，而且穿著一雙NIKE球鞋，與溫身形、所穿鞋子款式相符，認定是溫犯下竊案，依竊盜罪移送，一審也認定，溫的辯詞不足採信，判刑1年，溫上訴二審。

二審認為，監視器沒有拍到竊嫌的臉孔特徵，而球鞋是一般常見款式，檢警沒有查獲到竊賊當時身上穿著的其他衣物。另外，根據證人證詞，被害人遭竊的物品更多，溫持有的一袋贓物只剩少部分，不能排除竊賊在將有價值的財物變賣銷贓後，將其餘不易變賣的贓物，棄置在垃圾桶的可能性。

二審指出，基於無罪推定原則，檢方提供的證據，無法讓合議庭形成有罪的心證，因此撤銷原判決，改判溫男無罪，全案確定。

台中市溫姓男子持有一袋移工宿舍失竊的贓物，一審遭判1年徒刑，台中高分院逆轉判溫無罪確定。圖／本報資料照
台中市溫姓男子持有一袋移工宿舍失竊的贓物，一審遭判1年徒刑，台中高分院逆轉判溫無罪確定。圖／本報資料照

監視器 竊盜 移工

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