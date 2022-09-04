健保卡被盜用詐騙老哏 機警農會行員與警阻詐擋下65萬

詐騙老哏再現，台中市55歲張姓男子日前接到詐騙集團電話，自稱「中央健保局」人員來電，指他因「健保卡遭盜用、即將停卡」，要求先將銀行存款全部領出交由「監管單位」保管，行員驚覺有異，迅速告知員警，順利保住張男65萬元的辛苦錢。

台中大安區農會行員日前受理張姓男子要匯出60萬，關懷慰問下，得知是要借款給陌生人，於是技巧性的請匯款人出示受款人相關資料，但因資料不齊全，先返家拿取資料再前往匯款。

行員正要打電話請求員警協助時，恰巧遇上大甲警分局海墘派出所警員莊良雄到農會巡簽，行員告知此事，警員聽到匯款人姓名時，認出是自己管區的居民，立即到張男家中瞭解，張男本來不願多講，經過警員耐心溝通後，張男才說，他一早接獲自稱「中央健保局」人員來電，告知其健保卡被盜用，要他匯款至台北地檢署之控管帳戶，且要確實遵守偵查不公開之最高保密原則，帳戶才不會遭到凍結，張男掛上電話後，不疑有他，聽從指示至超商接收文件，再至農會匯款至指定帳戶。

莊員一聽便知這是「詐騙老哏」也是詐騙集團一貫手法，當場告訴張男切勿相信，張男恍然大悟放棄匯款，感謝管區及時到場關懷，保住他的老本。