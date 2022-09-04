前女友指控偷記憶卡 彰化男辯「去還棉被」法官信了

彰化縣郭姓男子與阮姓女子曾是男女朋友，但阮女在去年8月間指控，郭在分手後進入她的租屋處，拿走監視器的兩張記憶卡，阮女堅稱，郭在進入屋內前，有被監視器拍到，返家時即發現記憶卡不見。郭否認犯行，辯稱因阮女劈腿而分手，當天是去還阮女送的棉被。一審認定無證據顯示郭有行竊，二審也認同，判郭無罪確定。

判決指出，郭姓男子與阮姓女子曾是男女朋友，雙方已分手，郭男遭阮女指控，涉嫌在去年8月15日中午12時許，開車前往阮女位於彰化市的住處，偷走兩張監視器的記憶卡，郭男在進入租屋處前，有被阮女監視器拍到，而阮女返家後，監視器的記憶卡即消失，阮女詢問同住者，無人拿取，阮女因此認定是郭男所為，報警提告。

不過郭男否認犯案，辯稱雙方因為阮女劈腿而分手，當天他的確有前往阮女的租屋處，原是是為還阮女送他的棉被，「我不要了」，阮女租屋處還有其他值錢物品，如果真的要行竊，不會只偷兩張記憶卡。

全案審理時，阮女也證稱，客廳椅子上的確有她送給郭男的棉被，而勘驗緊鄰阮女租屋處的監視器也發現，郭男進入阮女住處時，手上有提兩袋物品，離開時，手中已無物品，證實郭男說法有據，另外，阮女住處還有其他同住者，檢方提供證據，無法證明郭男有行竊，判無罪。