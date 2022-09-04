台中直播主缺錢夥友犯案 持空氣槍假買毒真強盜吃重刑

台中市綽號「小豬」的楊姓男子是直播主，因收入欠佳，在去年7月間夥同吳姓友人謀議強盜財物，約出吳姓毒販交易毒品咖啡包，二人趁在毒販車內交易時，拿出空氣槍威嚇交付財物，搶走車內手機、毒品、現金7萬元後，駕駛毒販轎車逃逸，朋分贓款、贓物，二審駁回上訴，依強盜罪判楊7年6月、吳7年2月徒刑。

判決指出，楊姓男子綽號「小豬」，曾擔任直播主販售精品，但收入欠佳，每月僅收入3萬多元，楊因要扶養妻兒，在去年間向綽號「浩克」的吳姓友人提議強盜財物，吳應允加入，去年7月18日凌晨零時許，吳以通訊軟體「WeChat」聯繫暱稱「醫美診所」之人，佯裝欲訂購毒品咖啡包，約好在太平區國軍台中總醫院附近交易。

吳姓毒販（涉毒品罪由檢方另案偵辦）依「醫美診所」指示，開車攜帶毒咖啡包赴約交易，楊與友人坐進車內後，楊拿出空氣槍指著吳後腦杓，控制吳行動，楊的吳姓友人則在車內搜刮現金7萬元、手機3支、毒咖啡包、K他命等毒品，接著楊要求吳姓毒販繼續開車行駛，行駛到北屯區後，楊命毒販下車，換上吳姓友人駕駛該車逃逸。

楊與吳姓友人在汽車旅館內朋分財物，吳姓毒販則在隔天晚間9時許，向太平警分局坪林派出所報案，警方循線查緝二人到案。