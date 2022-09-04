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台中直播主缺錢夥友犯案 持空氣槍假買毒真強盜吃重刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市綽號「小豬」的楊姓男子是直播主，因收入欠佳，在去年7月間夥同吳姓友人謀議強盜財物，約出吳姓毒販交易毒品咖啡包，二人趁在毒販車內交易時，拿出空氣槍威嚇交付財物，搶走車內手機、毒品、現金7萬元後，駕駛毒販轎車逃逸，朋分贓款、贓物，二審駁回上訴，依強盜罪判楊7年6月、吳7年2月徒刑。

判決指出，楊姓男子綽號「小豬」，曾擔任直播主販售精品，但收入欠佳，每月僅收入3萬多元，楊因要扶養妻兒，在去年間向綽號「浩克」的吳姓友人提議強盜財物，吳應允加入，去年7月18日凌晨零時許，吳以通訊軟體「WeChat」聯繫暱稱「醫美診所」之人，佯裝欲訂購毒品咖啡包，約好在太平區國軍台中總醫院附近交易。

吳姓毒販（涉毒品罪由檢方另案偵辦）依「醫美診所」指示，開車攜帶毒咖啡包赴約交易，楊與友人坐進車內後，楊拿出空氣槍指著吳後腦杓，控制吳行動，楊的吳姓友人則在車內搜刮現金7萬元、手機3支、毒咖啡包、K他命等毒品，接著楊要求吳姓毒販繼續開車行駛，行駛到北屯區後，楊命毒販下車，換上吳姓友人駕駛該車逃逸。

楊與吳姓友人在汽車旅館內朋分財物，吳姓毒販則在隔天晚間9時許，向太平警分局坪林派出所報案，警方循線查緝二人到案。

一審認定二人涉嫌強盜罪，判楊7年6月、吳7年2月徒刑，二人都上訴二審，以二人經濟狀況不佳，為了錢才挺而走險，有情堪憫恕之處，請求減刑輕判，不過二審認定一審的認事用法沒有違誤，二人也沒有值得同情的情節，沒有減刑的餘地，駁回二人上訴，維持一審刑度。

台中市楊姓男子與吳姓友人在去年7月間，佯稱買毒強盜毒販，台中高分院駁回二人上訴。圖／本報資料照
台中市楊姓男子與吳姓友人在去年7月間，佯稱買毒強盜毒販，台中高分院駁回二人上訴。圖／本報資料照

毒品 強盜

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