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工人6次酒駕 法官認對交通造成高度危險判刑1年

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

林姓工地男工人今年6月5日清晨3點多，酒後涉嫌騎機車行經南市永康區永平街與永二街口，為警攔檢測得酒精濃度每公升0.47毫克，法辦起訴。台南地院法官認為這已是林第6次酒駕，林枉顧法律禁止規範對交通往來造成高度危險，依觸犯公共危險罪，判處有期徒刑1年，案可上訴。

判決說，林姓工地男工人今年6月4日下午4點多，在台南市永康區某國小旁飲用紅酒1瓶後，翌日清晨3點多，騎機車行經台南市永康區永平街與永二街口，為警攔檢測得酒精濃度每公升0.47毫克，酒測值超標法辦起訴。

法官審酌，林第6次酒駕吐氣所含酒精濃度達每公升0.47毫克，雖然不是很高，但林之前三次酒醉駕車公共危險犯行，分別經法院判處有期徒刑3月、4月、4月確定，最後一次易科罰金執行完畢日期為2020年12月23日，其後再犯第4、5次酒醉駕車公共危險犯行，分別經法院判處6月併科罰金5萬元、6月併科罰金5萬元確定。

法官認為，林這次已第6次酒駕，認為他漠視自己安危，枉顧法律禁止規範與公眾道路通行安全，對交通往來顯已造成高度危險，如不量處適當之刑，恐不足以促使其心生警惕而避免再犯，考量審理時林坦承犯行，態度尚佳等一切情狀，量處其刑，以示懲儆。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

林姓工地男工人今年6月5日第6次酒駕，被警方法辦起訴，台南地院法官認為，林枉顧法律禁止規範對交通往來造成高度危險，依觸犯公共危險罪，判處有期徒刑1年。圖／本報資料照片
林姓工地男工人今年6月5日第6次酒駕，被警方法辦起訴，台南地院法官認為，林枉顧法律禁止規範對交通往來造成高度危險，依觸犯公共危險罪，判處有期徒刑1年。圖／本報資料照片

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