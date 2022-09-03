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率眾闖診間朝醫師吐檳榔汁 天道盟成員遭判徒刑3月

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市振興醫院核子醫學科陳姓護理師與林姓醫師爭吵，涉嫌教唆天道盟太陽會成員到醫院恐嚇林男，其中陳男朝林男吐檳榔汁，檢方偵結起訴陳男，法院依違反醫療法判陳徒刑3月，如易科罰金以1000元折算1日。

檢警調查，陳女在振興醫院核子醫學科任護理師時，與醫師林男發生職場糾紛，涉嫌教唆陳男報復林男，2020年10月30日中午，陳男率數名黑衣人闖入振興醫院第一醫療大樓地下2樓找林男，眾人分別用手機拍下林男懸掛牆上的執業執照，稱「已經有你照片，知道怎麼找你」「不要讓我來第2次」，陳男更拉下口罩，朝林男白袍吐檳榔汁。

案經林男報警，檢警介入，查出滋事黑衣人是天道盟太陽會成員，陳女到案稱不熟黑衣人，只知是陳男公司員工，他們是到醫院準備打疫苗；陳男則稱當天只是要到院找陳女詢問父親開刀事宜，平常的確常吃檳榔，但不知為何渣汁會噴到醫師白袍。

林男表示，案發當時10多名黑衣人出現在診間外，1人對林說「聽說你找黑道？」，林否認並要求拿出證據，對方又回「我黑道沒在烙證據的」「不要欺負我們XX姐」，林聽聞即認黑衣人為陳女事件找上門。

林男指稱，遭陳男當面吐檳榔汁，他嚇到後退，返回醫師室將檳榔渣採下裝袋，隔天馬上帶著證據報警。士林地檢署去年偵結依違反醫療法罪嫌起訴陳男，陳女及現場4名黑衣人則因證據不足不起訴。

法官清查案發相關監視器影像等事證，認現場黑衣人確實曾與林男交談，林男認遭恐嚇應非虛，林男白袍上檳榔汁經DNA鑑定，與陳男DNA相符，確是陳男朝林男吐檳榔汁，陳男辯詞不足採信，全案事證明確，審結判陳男犯對醫事人員以恐嚇妨害執行醫療業務罪，處徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

醫師 恐嚇 黑道

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