曾逃亡、匯出贓款 環視創富集團「呂董」遭2度延押

呂男涉詐遭判刑，逃跑至行刑時效消滅，又買假歐元存款證明遭大陸公安拘留，他不知悔改，近年設立空殼公司找講師宣講投資理財概念，以龐氏騙局行騙得手上億元，經士林地檢署起訴、聲押獲准，近日士林地院第2度延長羈押。

據悉，呂男1996年因多次跳票遭銀行通報拒絕往來，1999年虛構佛教大學，販售「塑身十寶」「心靈大探索」等宗教產品合約詐財，高等法院判刑1年10月，呂男逃亡未入獄執行，2008年10月行刑時效消滅前都未到案。

2010年，呂男在大陸涉嫌以新台幣60萬元購買假造72億歐元存款證明，遭公安人員刑事拘留11個月；檢警調查，呂男2016年起創設「環視創富」集團，下設數個子公司，涉及領域跨足汽車租賃、傳媒、音樂等。

呂男對外自稱集團主席「呂董」「報業創辦人」，找來數名不知情投資專家擔任講師，開設投資LINE群組、主持投資說明會等，吸引投資客上門後，再以後金補前金的「龐氏騙局」手法行騙，同時對內也誆騙股東「公司需增資」，資金卻流入呂男口袋，全案不法所得達2億321萬餘元。

士林地檢署4月偵結後，認呂男有詐欺前科，潛逃多年未執行，仍不知悔改再犯詐欺，全案被害人眾多、不法所得金額龐大，起訴呂男並建請從重量刑，李男等7人在不知情情況下擔任呂男特助、講師，則不起訴處分，呂男事後遭聲押獲准。

案件仍審理中，呂男羈押期限9月將至，士林地院近日裁定延長羈押。裁定指出，羈押被告審判中依法不得逾3月，仍有繼續羈押必要者，期間未滿前訊問被告後，可以裁定延長，又每次延長羈押期間，審判中不得逾2月。