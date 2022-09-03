超商設包裹自取區 新竹女網購竟沒付錢就「自取」偷走

不少人習慣網購，並選擇貨到超商付款。圖／ingimage 現代人習慣網路購物，不少超商都設包裹自取區，方便民眾自取後到櫃台確認付款或領取。但新竹市1名李姓女子竟看準自取區漏洞，偷偷將5千元得貨到付款的包裹「自取」藏在購物袋中偷走，被店家循線查獲報警。新竹地院審理依竊盜罪，判李女拘役8天，可易科罰金。

簡易判決指出，李姓女子今年3月份在臉書某社團團購商品，下標金額為5千元選擇貨到付款，指定賣方將商品寄到新竹市某超商門市取貨付款，李女接獲包裹到門市的通知之後，3月18日當天竟逕自「自取」就離開。

李姓女子當天到超商門市，趁無人注意之際，在超商包裹自取櫃裡頭取出自己的包裹，並藏放在事先準備好的購物袋內，但她聲東擊西，最後僅結帳自己在超商買的商品，但未就應付款的包裹結帳付款就離去。經店長盤點逾期未取貨包裹有短缺，調閱監視器發現李女涉嫌偷竊報警，案經檢方起訴。

新竹地院審理發現李姓女子去年才因竊盜案件被判處罰金3000元，此次再度偷竊雖未構成累犯，但仍認為李女不知戒慎其行，僅因缺錢付款就下手行竊，顯然漠視他人財產權利，足不可取。

不過，李女犯後坦承犯行，也願意賠償店家損失，但因為想要分期付款被店家拒絕，無法達成和解。法官依據相關情事，並審酌李女犯罪手段尚屬平和、財物金額非鉅、家庭狀況勉持等，依犯竊盜罪，處拘役8日，如易科罰金，以1仟元折算1日。