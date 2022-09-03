快訊

陳時中宣傳免治馬桶竟成「偷窺片」 王鴻薇：噁心當有趣

張紫妍留遺書控逼陪睡上百次 時隔13年公司代表曝內幕反控政府、2女星

一度搶通又再崩！南庄苗21線山壁土石崩落 雙向交通中斷、仍有遊覽車受阻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商設包裹自取區 新竹女網購竟沒付錢就「自取」偷走

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

不少人習慣網購，並選擇貨到超商付款。圖／ingimage
不少人習慣網購，並選擇貨到超商付款。圖／ingimage
現代人習慣網路購物，不少超商都設包裹自取區，方便民眾自取後到櫃台確認付款或領取。但新竹市1名李姓女子竟看準自取區漏洞，偷偷將5千元得貨到付款的包裹「自取」藏在購物袋中偷走，被店家循線查獲報警。新竹地院審理依竊盜罪，判李女拘役8天，可易科罰金。

簡易判決指出，李姓女子今年3月份在臉書某社團團購商品，下標金額為5千元選擇貨到付款，指定賣方將商品寄到新竹市某超商門市取貨付款，李女接獲包裹到門市的通知之後，3月18日當天竟逕自「自取」就離開。

李姓女子當天到超商門市，趁無人注意之際，在超商包裹自取櫃裡頭取出自己的包裹，並藏放在事先準備好的購物袋內，但她聲東擊西，最後僅結帳自己在超商買的商品，但未就應付款的包裹結帳付款就離去。經店長盤點逾期未取貨包裹有短缺，調閱監視器發現李女涉嫌偷竊報警，案經檢方起訴。

新竹地院審理發現李姓女子去年才因竊盜案件被判處罰金3000元，此次再度偷竊雖未構成累犯，但仍認為李女不知戒慎其行，僅因缺錢付款就下手行竊，顯然漠視他人財產權利，足不可取。

不過，李女犯後坦承犯行，也願意賠償店家損失，但因為想要分期付款被店家拒絕，無法達成和解。法官依據相關情事，並審酌李女犯罪手段尚屬平和、財物金額非鉅、家庭狀況勉持等，依犯竊盜罪，處拘役8日，如易科罰金，以1仟元折算1日。

超商 新竹

延伸閱讀

詐騙包裹猖獗 付999元收到劣質內褲、訂衣服竟收到玩具

印鄰居照片散布「此人為檢舉達人」新竹男挨告下場出爐

新竹旅展登場搶疫後商機 參山處推特色遊程加碼好康吸客

向蔣萬安、侯友宜借將 林耕仁：雙北經驗、新竹實現

相關新聞

超商設包裹自取區 新竹女網購竟沒付錢就「自取」偷走

現代人習慣網路購物，不少超商都設包裹自取區，方便民眾自取後到櫃台確認付款或領取。但新竹市1名李姓女子竟看準自取區漏洞，偷...

吃燒酒雞就算貪杯？檢方直接命酒駕犯入獄被法院撤銷

台中吳姓男子吃燒酒雞騎車酒測值剛好0.25，被依公共危險罪判刑5月，他向檢方聲請易科罰金經否准被發監入獄，吳再向法院提聲...

印鄰居照片散布「此人為檢舉達人」新竹男挨告下場出爐

新竹市蔡姓男子懷疑自家鄰長和鄰居常檢舉他違規停車，心生不滿竟將印有鄰居照片、寫上「此人車為檢舉達人，大家小心偷拍」、「還...

水房集團半年洗錢1.1億21人起訴 檢：網銀成洗錢破口

基隆地檢署指揮警方今年5月破獲以朱姓男子為首，幫忙詐欺集團洗錢的「水房集團」，以重金引誘人頭辦網路銀行，開通一次最高可轉...

涉漁電共生弊案10萬交保 布袋鎮長陳鳳梅：配合偵辦無不法

民進黨嘉義縣布袋鎮長陳鳳梅年底任期屆滿，獲提名換跑道登記參選議員後，昨天傳出涉捲入漁電共生弊案，遭地檢署指揮廉政署帶回偵...

自認對方是女友…男連發恐嚇訊息要她說清楚遭判拘

高雄梁姓男子自認劉姓女子是女朋友，竟持手機傳送語音訊息反覆跳針說著「妳在逼我發火嗎？」，還說「妳不解釋清楚就死定了」甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。