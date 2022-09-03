吃燒酒雞就算貪杯？檢方直接命酒駕犯入獄被法院撤銷

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影 台中吳姓男子吃燒酒雞騎車酒測值剛好0.25，被依公共危險罪判刑5月，他向檢方聲請易科罰金經否准被發監入獄，吳再向法院提聲明異議，主張過去酒駕時間不符合5年內3犯；法院查，吳吃燒酒雞是食用含酒精之物而非直接飲用酒類，檢方認為他貪杯有違誤，裁定撤銷原執行指揮處分，可抗告。

經調查，吳男今年4月18日中午在家食用摻有米酒的燒酒雞仍騎機車上路，結果因沒戴安全帽被大甲分局員警盤查時聞到他身上有酒氣，經呼氣酒測值測得每公升0.25毫克，檢方聲請簡易判決處刑，台中地院依公共危險罪判他5月徒刑，得易科罰金。

吳男聲明異議指出，台中地檢署通知他8月8日到案執行，他遵期到案並聲請准予易科罰金，但遭執行檢察官駁回其聲請，並於當日發監執行。

吳認為，高檢署就酒駕再犯發監的標準是「5年內3犯酒駕不准易科罰金」，但他先前犯酒駕時間是2015年9月7日、2021年4月6日，及2022年4月18日，應不符合5年內3犯。

吳表示，且自己是吃燒酒雞酒測值剛好達0.25門檻，情節應屬輕微，自己務農是家中經濟唯一支柱，需照顧年邁母親、身障姊姊，請求法院撤銷檢方執行指揮，准予他餘刑易科罰金。

台中地院查，吳8月8日到案中檢書記官詢問意見時，吳表示他要管理農田、照顧媽媽，請求給他一次機會，檢方則以吳2015年、2021年犯酒駕遭判徒刑仍不知悔改，2022年第3犯，其不知自我謹惕戒酒，則徵其為貪杯，不顧用路人安全上路，認為不發監難收矯正之效。

法院認為，吳2022年酒駕是「食用摻米酒之燒酒雞後」騎機車，但他是食用含有酒精之物，而非直接飲用酒類，顯然並無因未戒酒而貪杯再犯情形，認為檢查官以他本件是「仍不知自我警惕戒酒，足徵其為貪杯」即有違誤，裁量有瑕疵。

法院認為，吳男聲明異議有理由裁定撤銷原處分，並由檢方另為適法、妥當知指揮執行。

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