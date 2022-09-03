印鄰居照片散布「此人為檢舉達人」新竹男挨告下場出爐

新竹地方法院外觀。本報資料照 新竹市蔡姓男子懷疑自家鄰長和鄰居常檢舉他違規停車，心生不滿竟將印有鄰居照片、寫上「此人車為檢舉達人，大家小心偷拍」、「還有共犯鄰長」等字句的傳單發送給左鄰右舍，鄰長與鄰居氣得提告。新竹地院審理認為蔡男散布貶抑告訴人名譽文字、圖畫，因坦承犯行，判拘役40天，可易科罰金。

檢警調查，蔡姓男子與柯姓鄰長、邱姓女子都是鄰居，但因懷疑對方經查檢舉他違規停車而心生怨恨。蔡去年3月2日深夜11點多，竟在自家附近的巷弄內，發送多張傳單到住戶信箱與門縫內，傳單上印有邱女照片，並寫下「此人車為檢舉達人，大家要小心防範偷拍照相栽贓嫁禍還有共犯說謊18鄰X長所為」。

邱姓女子與柯姓鄰長認為蔡姓男子惡意發送傳單，足以毀損她們兩人名譽憤而提告，周邊監視器影像也拍到蔡男發送傳單的畫面。蔡男經通知到案，坦承自己確實是影中人，但辯稱「我只有將傳單放幾戶，我是要去澄清。」並說知道傳單上照片的人是鄰居。

邱姓女子表示，自己的照片被印在傳單上，否認自己是檢舉達人，「我當時只是在接電話」，認為蔡男是誣指她為檢舉達人。柯姓鄰長也證稱將傳單放入附近住戶信箱的人就是蔡姓男子無誤。蔡男經地檢署偵查後依妨害名譽案件起訴。

新竹地院審理認為，蔡姓男子觸犯刑法第310條第2項散布文字、圖畫誹謗罪，行為足以貶抑2名告訴人名譽，所為實不足取；但審酌蔡男坦承犯行，並考量犯罪所生損害，以及素行、犯罪之機、目的、手段等情形，處拘役40日，如易科罰金，以1仟元折算1日。