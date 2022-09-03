水房集團半年洗錢1.1億21人起訴 檢：網銀成洗錢破口

基隆地檢署指揮警方今年5月破獲以朱姓男子為首，幫忙詐欺集團洗錢的「水房集團」，以重金引誘人頭辦網路銀行，開通一次最高可轉帳500萬的約定轉帳功能後，透過數十個約定轉帳帳戶層層轉帳，半年將詐團的1億1687萬元，全部洗到海外，被害人共241人。檢方今天起訴朱男等21人，朱男具體求刑期徒刑10年。

起訴書說，水房設在基隆市七堵區，以「金融帳戶集中管理營」方式，先於臉書刊登求職廣告，以優渥條件招募民眾應徵工作，邀約見面後，即要求提供手機、身分證、存摺、提款卡等，至詐團據點集中管理控制，包吃供住，並須依指示前往銀行辦理網路銀行約定帳號等事宜。

檢察官劉星汝指揮專案小組強力蒐證，經多波執行搜索、訊問及調取金融帳戶交易明細比對後，今天偵查終結提起公訴，全案偵辦期間羈押被告16人。

朱男自110年12月起，與境外機房合作，負責出資在台成立「水房」，處理詐欺集團之詐欺所得金流，再透過網路銀行層轉帳戶內款項。

其手法為將詐團不法所得匯至其等所掌控的集中營所管領的27個人頭帳戶後（俗稱一車），再以網路銀行轉帳至約定帳號，轉匯至其等掌控的13個金融帳戶內（俗稱二車），馬上再以同一方式轉匯至其等掌控之10個金融帳戶內（俗稱三車），再轉匯至其等掌控之31個金融帳戶（俗稱四車）後，由擔任四車之被告將帳戶內款項提領出，以轉購虛擬貨幣等方式洗錢，將不法款項匯至境外機房指定的虛擬貨幣錢包內。

朱男等人利用掌控的81個人頭帳戶，每個帳戶再綁定數個或數十個網銀帳戶，層轉犯罪所得。其中，賣帳戶的吳姓男子在銀行帳戶綁定了22個網銀帳號，透過網銀約定帳戶，將詐款層層轉匯出去。

檢方表示，朱姓被告等21人均青壯年紀，與境外詐欺機房成員聯手，趁經濟因疫情受影響之民眾急於投資獲利投資詐騙，短短數月即已有241名被害人，損失1億1千6百萬餘元。朱男成立之初甚至利用政府及金融機構提供青年創業方案，借貸款項籌措資金，手法惡劣，建請判處有期徒刑10年。

主任檢察官陳怡龍表示，雖強力偵辦，然因受限於網銀綁定約定帳號後，每日可轉帳200萬元至500萬元不等金額，詐欺集團可將詐得款項立即利用網銀層轉至境外，而難以查扣不法所得。