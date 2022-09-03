涉漁電共生弊案10萬交保 布袋鎮長陳鳳梅：配合偵辦無不法

布袋鎮長陳鳳梅涉漁電共生弊案10萬交保，發表聲明配合偵辦無不法。記者魯永明／翻攝 民進黨嘉義縣布袋鎮長陳鳳梅年底任期屆滿，獲提名換跑道登記參選議員後，昨天傳出涉捲入漁電共生弊案，遭地檢署指揮廉政署帶回偵辦，凌晨命10萬元交保，陳鳳梅聲明，配合偵辦並無不法。

陳鳳梅說，檢方查辦布袋鎮公所涉及不肖廠商利用漁電共生案與包商使用營建事業廢棄物回填漁塭，從昨天上午7點搜索住家與鎮公所並傳喚相關人等，清查她所有帳戶等金流資料。她從頭到尾配合檢察官辦案，經調查詢問後，檢察官願意相信她並無與不肖廠商有任何往來，同時證據也證明她金流乾淨，並無不法之處。

然因本案因為尚有他人未到案說明，所以於長達13小時的偵查作為後，於凌晨1點多裁示以「十萬元」交保候傳！她再次重申，絕不容許任何人利用近來漁塭發展太陽能漁電共生工程，趁機回填廢棄物，不肖廠商這種破環布袋環境行為，經嘉縣環保局告知公所後，布袋鎮公所即配合縣府加強督促該案進場之土方成分，並要求該廠商迅速清理廢棄物

此過程，雖然涉及諸多行政與公文往返流程，但她與布袋鎮公所絕對全力配合檢察官繼續調查。她感謝檢方強力執行調查這類不法行為，協助守護環境，但也對昨日事件造成外界紛擾，讓大家憂心與關心感到十分抱歉。