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自認對方是女友…男連發恐嚇訊息要她說清楚遭判拘

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄梁姓男子自認劉姓女子是女朋友，竟持手機傳送語音訊息反覆跳針說著「妳在逼我發火嗎？」，還說「妳不解釋清楚就死定了」甚至發「妳想死喔。」簡訊給對方；遭提告恐嚇罪，事後梁男竟辯，當時情緒失控，並沒有恐嚇意圖；地院將他依恐嚇罪處拘役90天。

判決指出，梁男自認為她與劉女為男女朋友，認為對方刻意疏離，令梁心聲不滿，去年10月27日下午3時56分許，用手機向斷方傳送「妳在逼我發火嗎？」、「我等一下叫警察去妳家衝比較快。」、「妳不解釋清楚就死定了，妳就休怪我無情，休怪我無情。」等語音訊息。

當天傍晚6時10分許，梁男又再度用手機傳送「妳不用跟我撇清關係啊，撇不了的啊，妳越撇，事情會越大條。」的語音訊息，及簡訊發送「妳想死喔。」等訊息給梁女，令她心生畏懼，報警求助並提告。

梁男坦承有向對方傳送語音訊息，但否認有恐嚇犯行，還辯稱，「當時我情緒失控，所以才會傳那些語音檔，沒有恐嚇意圖」。透過語音及文字訊息等證物，證明梁男確實有恐嚇犯行，並認為他所說的內容為卸責之詞。

地院認為，梁男以恐嚇手段，讓劉女蒙受心理創傷，且犯後態度不佳，經審理，將他依恐嚇危害安全罪，兩罪，合併執行拘役90天，得易科罰金，全案仍可上入。

高雄梁姓男子連續傳送恐嚇訊息給女姓友人，被依恐嚇罪處拘役90天。記者陳弘逸／攝影
高雄梁姓男子連續傳送恐嚇訊息給女姓友人，被依恐嚇罪處拘役90天。記者陳弘逸／攝影

恐嚇 警察

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